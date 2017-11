Aclara Vergara que en el pago de vuelos están incluidos pasivos que dejó el gobierno de Borge

Por Heiby Morales

Luego de que el portal “Mientras Tanto en México” publicara que el Gobierno del Estado es el que más gasta en vuelos y viajes, comparado con otros 17 estados que al igual que este mantienen pública su información, el secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Juan Vergara Fernández, aclaró que los recursos pagados por concepto de vuelos incluyen pagos de pasivos heredados por el gobierno de Roberto Borge Angulo el cual corresponde al uso de más de 23 mil horas de vuelos privados, contratación de servicios para el traslado de reos, atención médica de emergencia, así como vigilancia territorial y vuelos de actualización catastral por fotogrametría, según dijo en una entrevista radiofónica y por medio de sus redes sociales.

Este medio electrónico, mediante una solicitud de información a la Plataforma Nacional de Transparencia, obtuvo el dato que en seis meses, el Gobierno de Quintana Roo ha gastado más de 41 millones de pesos en más de 200 viajes, llevándose por mucho al segundo estado con más gastos en vuelos, el cual se trata del mandatario de Colima, con 14 millones 317 mil 481 pesos, esto es, una diferencia de 26 millones 682 mil 519 pesos, gastos que ni Miguel Ángel Mancera ha registrado, por lo que Vergara Fernández reiteró que el total de gastos que se están pagando no corresponden exclusivamente a vuelos que se estén efectuando a esta administración, sino de deudas pendientes de la pasada. Incluso, reiteró que se ha gastado menos de la mitad presupuestada a pesar que el tipo de cambio del dólar es mayor que en la administración pasada.

“La administración pasada gastaba casi 200 millones de pesos en 12 meses en vuelos privados; el tipo de cambio del dólar era mucho más bajo al actual lo cual ahora nos representa un incremento del 53% derivado a la fluctuación del dólar, ya que estos servicios se cotizan en dólar americano, pero, a pesar de ello, gastamos menos de la mitad que la administración pasada, ya que ahora los vuelos empleados son estrictamente para uso oficial y ninguno de placer como anteriormente se acostumbraba”, aclaró el funcionario en su cuenta de Facebook.

Juan Vergara continuó afirmando que el gobernador del estado no ha hecho viajes al extranjero, solo en una ocasión a una ciudad del país en un vuelo comercial. De los 200 vuelos reportados, dijo, no todos corresponden al Gobierno del Estado, sino también de otros rubros como vigilancia, emergencia, traslado de reos, viajes de ejecutivos de primer nivel, entre otros, que no incluyen viajes de placer, sino de trabajo.

“Todo se tiene completamente licitado, de acuerdo a las leyes y a la transparencia y en su momento a la rendición de cuentas. Si bien es cierto que de enero a junio se realizó un pago de más de 41 millones de pesos, eso no significa que todo sea por vuelos al 100 por ciento de esta administración. Hay que recordar que en la página de transparencia nosotros declaramos horas vuelo, en donde están incluidos pasivos heredados por la pasada administración, los cuales superan los mil 104 millones 434 mil 116 pesos que correspondieron a 23 mil 619 horas de vuelos de avión de ese sexenio”, manifestó.

Aseguró que esta cifra dista mucho del consumo de horas vuelo que se tienen de manera declarada con anticipación con el pacto de austeridad en el actual gobierno, del cual se tiene proyectado gastar entre tres mil 800 y cuatro mil 200 horas de vuelo para todo el gobierno de Carlos Joaquín.