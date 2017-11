Acusan que tiran cemento en lecho marino

Por Luis Roel Itzá > Quequi

Ambientalista denuncia que por las noches se están realizando vertimientos de material de construcción (cemento) en el mar, sin la malla geotextil que es la que evita que los residuos o remanentes de este material se dispersen y dañen el lecho marino en el lugar.

Ya se hizo la denuncia ante la Secretaría de Marina-Armada de México, en el momento en que estaban realizando los trabajos nocturnos, pero no se tiene conocimiento si acudieron o no; lo que sí existe es un video de donde se estaba trabajando por la noche.

Guadalupe Alvarez Chulím dijo que desde el martes por la noche recibió la denuncia por parte de ciudadanos, de que habían comenzado a “colar” la base de los pilotes que sostendrán el muelle rústico de madera, solamente que no estaban utilizando la malla geotextil que permite evitar que el material que no quede dentro de la zona de trabajo no se salga y se contamine el lecho marino.

Mencionó que esta obra cuenta con el permiso ambiental por parte de la Semarnat; sin embargo, el Ayuntamiento pudo no dar la licencia de construcción, debido a que se está perdiendo un área importante donde deportistas cozumeleños y extranjeros practican para sus competencias, además de que los fines de semana se ven abarrotados de familias cozumeleños que acuden a disfrutar de la playa.