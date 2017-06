Acusan tintes políticos en arresto de activista de Tajamar

CANCÚN.-Hace unos días Ariel Antonio G. O., quien presuntamente se desempeñaba como activista del grupo denominado “Unidad Personal”, fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuando se encontraba en las afueras del Malecón Tajamar en Benito Juárez, presuntamente acusado de siete ataques sexuales, al respecto Katherine Ender Córdova, Presidenta de la Asociación Civil Guardianes del Manglar, afirmó que su aprensión tiene tintes políticos.

La luchadora social, aseguró que él joven no pertenecía a ninguna Asociación representada por ella, lo que hace que desconozca por completo el estatus de G.O.

“Yo solo cuento con su número telefónico, sabemos que es un líder activista, la verdad él se acercó a nosotros hace pocos meses para unirse a la lucha de Tajamar, pero pues no tenemos una relación como amigos, el domingo pasado acudió a la rueda de prensa como apoyo pero es mentira de que el realizaba guardias, ellos son un grupo totalmente independiente”.