Alcanzarían César Duarte 22 años de cárcel, Javier Duarte, 55 y Roberto Borge, 22

CHIHUAHUA.- La Procuraduría General de la República (PGR) debe conducir con estricto apego a derecho las denuncias penales en contra de los ex gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Javier Duarte de Ochoa, César Duarte Jáquez y Roberto Borge Angulo, para garantizar que no habrá impunidad y recibirán la pena correspondiente a los delitos que se les acusa, afirmó el vicecoordinador político del PT en el Senado, Miguel Barbosa.

“De ninguna manera estos procesos pueden estar estructurados o contener fallas en su integración que permitan a estos ex gobernadores una liberación judicial”, advirtió el senador Barbosa.

El legislador recordó que al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, se le giró orden de aprehensión por delitos electorales, los cuales pueden alcanzar hasta 22 años y medio de cárcel.

Mienttas que al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, se le acusa de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuyas penas en conjunto podrían llegar hasta los 55 años de cárcel; a Roberto Borge se le acusa también de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, por cual podría alcanzar hasta 15 años de prisión.

“Lograr estas sanciones dependerá de la eficacia de la PGR y de la Fepade al realizar sus acusaciones ante los jueces que correspondan. No podemos obviar los datos que revelan que un alto número de carpetas de investigación no están adecuadamente integradas o no se respeta el debido proceso. Por esta razón la PRG debe ser meticulosa en la integración y el procesamiento de estos tres ex gobernadores”, indicó. El senador Miguel Barbosa Huerta expuso que sería inaceptable que por una falla en las acusaciones que realice la PGR, los abogados de los ex mandatarios logren tirar las acusaciones o parte de éstas. “Tal vez la risa de Javier Duarte al aceptar su extradición a México tenga que ver con eso”, señaló.

(Coherencia)