ALEXIS SHAFFER. Si es Posible Estar en Paz

La tiranía de la codependencia

Segunda parte

En todas las relaciones interpersonales hay un componente de codependencia importante.

El tema de la codependencia ha sido muy analizado, pero siempre es importante actualizarlo y me lo recordó para mis lectores un artículo publicado Jon Fernández. Él se cuestiona ¿Y dónde se encuentra ese límite entre la dependencia saludable y la tóxica? En los síntomas de adicción: la necesidad de estar cada vez más cerca de la otra persona y con más intensidad. “La gente que toma alcohol, por ejemplo, para poder sentir lo que sentía antes con una copa ahora necesita tres. Algo parecido sucede con los dependientes emocionales. Cuando empiezan a estar bien con una pareja van estirando la cuerda, con el peligro de que sobrepase el límite”, comenta el psicólogo Tomás Navarro, consultor, formador en competencias emocionales y psicólogo del centro de bienestar emocional Panta Rei de Barcelona. Un ejemplo muy claro de adicción a otra persona es vivir pendiente del teléfono móvil y en un constante mensajeo cuando no se está con ella. “Cuando la dependencia emocional nos afecta a nivel social, laboral, personal o de salud, ya podemos decir que hemos cruzado la línea de la normalidad”. En estos casos la tensión emocional acaba provocando actitudes de huida por parte de la pareja: empiezan a pasar más tiempo en el trabajo, con los amigos… y, simultáneamente, el dependiente se sume en una sensación de frustración. “Lo cual le lleva directamente a la agresividad, tanto hacia dentro como hacia fuera. Puede que persiga y presione a su pareja, o que asuma conductas autodestructivas como comer en exceso, beber alcohol, auto-medicarse, etcétera”.

Aunque no haya ni datos ni estudios oficiales, los psicólogos apuntan que hay más mujeres que hombres entre los dependientes emocionales. “Dos de cada tres casos que recibo en consulta son mujeres”, confirma Castelló. Según él, este fenómeno se explica por una mezcla de factores culturales y biológicos. “La mujer tiene más desarrollada la capacidad de establecer relaciones y vínculos afectivos que el hombre, con lo cual a los hombres nos es más sencillo romper un lazo si no nos gusta. Si a eso le añadimos el factor cultural, sobre todo en las culturas tradicionalmente machistas, entre las mujeres se acentúa más la predisposición a ser dependiente emocional”. Navarro subraya especialmente el factor cultural: “Un hombre dependiente no está bien visto. En cambio, una mujer dependiente es casi esperable, incluso deseable”.

Para evitar caer en la adicción al amor y tener que acudir, en última instancia, a un profesional, Castelló recomienda centrarse en la prevención basada en cuatro puntos. El primero y crucial, es mejorar la autoestima: “En la medida en que la relación de la persona consigo misma mejore, su necesidad afectiva disminuye. Esto es casi matemático. Hay que potenciar el diálogo interior, reducir la autocrítica destructiva, fomentar la valoración propia”. El segundo, es mejorar las relaciones interpersonales, “sobre todo, disminuyendo la necesidad de agradar, y en el caso de que haya un comportamiento hostil o de rechazo hacia los demás, promoviendo una mayor vinculación hacia ellos”. Por otra parte, es esencial aprender a intervenir directamente en las relaciones de pareja, evaluando si esta es agradable o enfermiza. Si resulta así, debería aprender a poner en marcha mecanismos para solucionarla o romperla. Por último, es fundamental interiorizar pautas para preparar futuras relaciones sanas: “Hemos de tener muy clara la idea de equilibrio entre las dos personas”. Es posible aprender a querer sin que el amor haga daño.

Oxitocina, la hormona del apego

¿Y si la naturaleza reforzara la dependencia emocional? La oxitocina, conocida como molécula del amor u hormona del apego, está relacionada con la creación de relaciones de confianza entre personas. Esta hormona produce un vínculo psicológico entre dos personas, especialmente cuando están enamoradas o cuando una madre da a luz su bebé e incluso durante la lactancia. El organismo segrega oxitocina tras el orgasmo y durante el parto, bloqueando el estrés y creando una poderosa relación de confianza. Según el estudio publicado en la revista Nature en 2005 por el doctor Ernest Fehr de la Universidad de Zúrich, las personas con niveles elevados de oxitocina en la sangre mejoran su capacidad para confiar en otros. “Probablemente las personas con dependencia emocional tengan determinadas disfunciones o anomalías en su sistema endocrino o en su sistema nervioso central. Sinceramente, se desconoce qué tipo de peculiaridades se dan, porque la dependencia emocional no está reconocida como una patología oficial, se investiga poco y este tipo de factores no se conocen”, explica el psicólogo Jorge Castelló. Asimismo, el psicólogo Tomás Navarro cree que puede que haya un trastorno de oxitocina y ello lleve a la persona a buscar más apego. Pero señala que “eso solo explicaría parcialmente las razones de su dependencia emocional”.

Personas y personajes dependientes

Marilyn Monroe es el ejemplo más conocido de dependencia emocional. Tuvo una infancia muy difícil: no conoció a su padre, su madre la abandonó y tuvo que vivir con distintas familias, e incluso sufrió abusos sexuales. Por ello, en sus relaciones con los hombres siempre buscó la protección y la seguridad. Las parejas que tuvo –se casó en tres ocasiones– eran personas mayores que ella, que asumían un papel más de protector que de compañero sentimental. Sin alejarnos del mundo del cine y la televisión, también podemos encontrar ejemplos de personajes dependientes emocionalmente. En la película Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen, por ejemplo, Penélope Cruz encarna a María Elena, una pintora atormentada que mantiene una relación sentimental totalmente destructiva con el pintor Juan Antonio, representado por Javier Bardem. María Elena muestra cómo la sensación de frustración de la persona dependiente puede arrastrarla a la agresividad. Por otro lado, en la serie House nos encontramos con otro ejemplo un tanto inusual, pues en este caso es un hombre quien muestra síntomas de dependencia emocional. El doctor Willson, jefe de oncología del hospital, es un adicto al afecto. Por un lado, sus fracasados matrimonios se basaron en la necesidad; por otro, se ocupa tanto de su colega House que acaba dependiendo de él; además, la necesidad de complacer a todo el mundo le lleva a volcarse en exceso con sus pacientes terminales.