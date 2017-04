Alzan la voz por Yum Balam

HOLBOX, LC.

Organizaciones ambientales de Holbox y Chiquilá, en un llamado desesperado, pidieron la intervención de las autoridades de los tres niveles de gobierno para que no se siga violentando en el estado el derecho a un medio ambiente sano, que les corresponde a los habitantes de la comunidades del Área Natural Protegida de Flora y Fauna “Yum Balam” y la degradación del patrimonio natural de todos los mexicanos.

Aunque las agrupaciones ambientales, locales, incluso de Yucatán están en proceso de sustentar una petición formal hacia las autoridades, coincidieron en señalar que se tiene que universalizar la conciencia, hacia los problemas que afectan a la tierra y a las diferentes formas de vida que en ella se desarrollan, pues los grandes desastres naturales son respuesta al maltrato que se le da a los ecosistemas, de ahí la urgencia de tomar medidas a favor del medio ambiente.

Los ambientalistas enviaron su petición a Carlos Joaquín González, gobernador del Estado de Quintana Roo; Rafael Pacchiano Alamán, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Enrique de la Madrid, secretario de Turismo del Gobierno Federal; Guillermo Haro Belchéz, procurador Federal de Protección al Ambiente; Alejandro del Mazo Maza, comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas; Marisol Vanegas, secretaria de Turismo del Estado de Quintana Roo y a Alfredo Arellano Guillermo, secretario de Ecología y Medio Ambiente del estado de Quintana Roo.

De acuerdo a la petición que enviaron mencionan, “Con preocupación vemos en Holbox y Chiquilá el incremento de desmontes, rellenos ilegales de manglar, tala sin control en la selva de la zona de influencia (Solferino), construcciones nuevas sin autorización, incendios, saturación del centro de transferencia de residuos sólidos, al igual que del sistema de drenaje, entre otras actividades y factores, que desafortunadamente están violentando el derecho a un medio ambiente sano de los habitantes de esta Área Natural Protegida, y la degradación del patrimonio natural de todos los mexicanos”.

En el documento señalan que hay preocupación por el uso sin control de redes de pesca que no sólo degrada a los recursos pesqueros, sino que también afecta a especies protegidas como las tortugas marinas, cocodrilos y manatí, entre otras debido a que no existe vigilancia suficiente, por parte de la autoridad, que regula la pesca legal y no se impide la pesca furtiva.

Cabe recordar que otro problema que afecta a la isla de Holbox es la gran cantidad de carritos de golf, la construcción de nuevos centros de hospedaje, la colocación de camastros en la zona de anidación de tortugas y aves entre otros factores que en su momento han sido denunciados oportunamente.

Holbox por su enorme riqueza natural, atrae cada día más turistas e inversionistas buscan disfrutar y aprovechar este hermoso destino de Quintana Roo. Y aunque los ambientalistas y la ciudadanía en general consideran que definitivamente el turismo es el motor del estado, mencionan que están consciente que para mantener este gran patrimonio natural a largo plazo primeramente se debe asegurar de que la salud de los ecosistemas (con sus respectivas poblaciones de especies de flora y fauna nativas) se conserve e incluso se restauren en los casos en que sea necesario.

Mencionan que “Yum Balam” es, por ejemplo, sitio clave para la migración del halcón peregrino (Falco peregrinus), y se han identificado poblaciones de otras aves como pavo ocelado (Meleagrisocellata), flamenco rosado (Phoenicopterusruber). En este magnífico santuario natural de Quintana Roo también se pueden avistar especies de fauna silvestre en peligro de extinción como el mono, jaguar (Panthera onca), puma (Puma concolor), ocelote (Leoparduspardalis), manatí (Trinchechusmanatus), tortuga laúd (Dermochelyscoriacea), tortuga caguama (Carettacaretta), tortuga blanca (Dermatemysmawii) y tortuga carey (Eretmochelysimbricata); cocodrilo de pantano (Crocodylusmoreletti) y cocodrilo de río (Crocodylusacutus), así como cigüeña jaribú (Jaribumycteria). Además de las diversas especies de flora nativas, fundamentales para la sobrevivencia de estas especies, muy en particular los bosques de manglar, cuyas importantes funciones ambientales y sociales son de todos conocidas.

Como sociedad civil nos ponemos a sus órdenes para coadyuvar en las acciones y esfuerzos necesarios para lograrlo, por lo que les solicitamos una primera reunión para generar un diálogo constructivo con este fin, en beneficio de “Yum Balam”, sus habitantes y todos los mexicanos.

“Es por todo lo anterior, que les solicitamos acciones y medidas urgentes y coordinadas entre los diferentes niveles de gobierno, que busquen no sólo detener el vertiginoso deterioro ambiental que se está registrando sino también asegurar el adecuado funcionamiento del Área Natural Protegida con la presencia permanente y activa de las autoridades” mencionaron finalmente.

Por Daniel Cauich