Ama a las Kardashian

La ‘it girl’ más famosa del momento fue al programa de Jimmy Fallon, y en su entrevista el comediante le preguntó si tenía algún hobbie o programa favorito, a lo que ella respondió rápidamente: “Keeping Up With The Kardashians totalmente”, dijo. “Las amo, las amo de verdad. Estoy obsesionada con ellas; las sigo en las redes sociales, pienso que son geniales, son súper entretenidas”, agregó emocionada.

Explicó que su mamá decía no ser nada fan de ellas e incluso le dice cosas como “no puedo ni verlas”, pero en ocasiones Millie la ha sorprendido viendo el show en la televisión con la boca abierta.

Luego de su divertida charla con Fallon donde continuó explicando qué es lo que más le gustaba del show de las socialités norteamericanas, Millie recibió una sorpresa en su Twitter pues Khloé Kardashian le escribió el siguiente mensaje: “Ayer tuiteé lo mucho que amo Stranger Things y alguien me envió esto”, tuiteó Khloé a pie de un video de la entrevista de Millie con Jimmy Fallon. “¡Es un festival de amor mutuo! ¡Te amo @milliebbrown! #Okurrttt este video me hizo sonreír de oreja a oreja BIBLIA”, agregando a su tuit las palabras favoritas de Millie del lenguaje Kardashian.

Asimismo, Kris Jenner le tuiteó: “Te amo @milliebbrown ¡eres tan adorable! ¡Gracias por ver #KUWTK! ¡Somos grandes fans tuyas también! @jimmyfallon #okurr”. Finalmente, fue Kim quien se unió a la lluvia de halagos para Millie: “OMG @milliebbrown ¡te amamos! ¡biblia!”, a lo que Millie emocionada respondió: “EL MEJOR DÍA. Mi vida está completa”, luego de tuitearles que había estado en un avión y no había podido escribirles de vuelta. “OMG… ¡Estaba en un avión estresada porque no regresaba la señal para poder tuitear esto. ¡Muchas gracias, las amo chicas!”, escribió.