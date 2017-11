Anhela la ‘Bonita” un título

Ciudad de México

Por Agencias Quequi

La juarense Diana “Bonita” Fernández, se presentó la tarde de este martes en la Ciudad de México dentro de los tradicionales “Martes de Café” que realiza el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) con la prensa nacional e internacional.

Durante su intervención, Diana reiteró la emoción que le representa la oportunidad de obtener su primer título en su carrera profesional y poder hacerlo en su natal Ciudad Juárez.

“Nos hemos preparado muy bien, trabajando a doble sesión y cuidando cada detalle; quiero salir victoriosa el sábado; sin duda ‘Lulú’ es una gran peleadora, muy habilidosa, pero creo que con mi boxeo puedo neutralizar sus habilidades”.

“Sin duda los ganadores van a ser todos los aficionados que se den cita en la arena y todos los que vean la pelea por Televisa”.

Sin dejar de pasar la oportunidad de que ahora Lourdes no estará enfrentando a Karina sino a Diana,

Recalcó que esta vez la pelea será muy diferente, Lourdes no estará peleando con mi hermana Karina, a quien venció, “eso ténganlo por seguro, yo soy de un estilo diferente al de mi hermana; siento que no me falta nada arriba del ring, entonces eso va a ser un factor muy importante”.

El pleito entre Diana y Lourdes será el compromiso coestelar de la velada, donde también se presenta el medallista olímpico Misael “Chino” Rodríguez por segunda ocasión como boxeador profesional.