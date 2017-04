Anhela resurgir

Por Deporte por Dentro Quequi

El orgullo de Puerto Morelos, Luis “Duro” May, buscará hacer méritos para colocarse nuevamente en los primeros planos del boxeo mundial, y para ello deberá superar en un duelo con etiqueta de revancha al cozumeleño Jairo “Chispa” Chi, en la batalla estelar de una edición más del serial “Forjando Campeones”, a disputarse el próximo sábado 29 de abril en la “Arena Cancún”.

Este pleito pactado en peso Supergallo a ocho giros, se dio a conocer durante una conferencia de prensa celebrada en la sala de juntas del Instituto Municipal del Deporte (IMD), que estuvo encabezada por el mismo pugilista.

“Me siento en buena forma, mi preparación ha sido constante, estoy repuesto de una lesión en un brazo que sufrí en Japón, y hoy puedo asegurar que ya me siento más seguro y con más confianza; quiero ganar y dedicarle el triunfo a toda mi gente de Cancún”, indicó May.

La primera vez que May y Chi intercambiaron golpes fue el 21 de septiembre de 2013 en la internacional “Oasis Arena Cancún”, donde el “Duro” se llevó el triunfo por la vía de la decisión unánime. “Sé que él me conoce, pero yo igual lo conozco; vengo con el objetivo de ganar, es lo único que quiero”, añadió May.

Por otro lado, también se comentó que si el “Duro” sale victorioso obtendrá una oportunidad para un título y con ello abrirse paso nuevamente por el cetro verde y oro.

En la presentación también estuvo presente el cancunense Éric “Pitbull” Gamboa, quien hará frente al mexiqueño Omar “Doberman” Lina, en pleito de peso Gallo a ocho asaltos, en la contienda coestelar.

“Vengo de hacer una preparación de varias semanas en la Ciudad de México; me siento fuerte y en buena forma; es una pelea de ‘canes con colmillos afilados’ y ganará el que tenga más “pulgas” y más ganas”, sentenció Gamboa.

En la rueda de prensa también estuvieron presentes David Martínez González, director del Instituto Municipal del Deporte (IMD); así como los peleadores Luis “Coyote” Salamanca, Argenis Álvarez, Alexis “Rebelde” Chan (Álvarez y Chan intercambiarán metralla en peso Gallo a seis asaltos); así como Sergio “Culichi” Acosta, Cristian Villela y Dayan “méxico-cubano” Cartayan.