Apoyan a los antorchistas

Tulum

Después de la segunda protesta de 45 familias del asentamiento irregular “Colonia Antorchista”, el gobierno municipal los atendió augurándoles que se hará lo que esté en manos del municipio y puedan ellos continuar con los trámites para acceder el servicio de energía eléctrica, según informó la secretaria general del Ayuntamiento, Euterpe Gutiérrez Valasis.

“Lamentablemente por la situación anormal en que están la solución no corresponde ni es competencia del municipio; sin embargo, a través de la secretaría general y las demás dependencias se darán las facilidades necesarias para apoyar la gestión que vienen realizando ante las instancias respectivas, aseguró.

“Estamos conscientes de la complejidad que entraña un proyecto de electrificación, principalmente por sus aspectos técnicos, administrativos, presupuestales y legales, pero es compromiso del municipio aportar en la medida de lo posible cualquier información que facilite su gestión ante las dependencias que tengan que ver con este asunto”, destacó Gutiérrez Valasis

Dijo que el gobierno municipal coincide en que las exigencias que plantean los pobladores de esa comunidad son reales y legítimas, eso es que el municipio ha ofrecido su apoyo técnico para contribuir a la gestión que realizan en favor de los habitantes de la colonia Antorchista.

“Tenemos conocimiento que este grupo ha realizado de manera particular gestiones ante dependencias estatales o federales para poder acceder a recursos que permitan introducir la electricidad en dicho lugar, y el municipio de Tulum es respetuoso del derecho de expresión y manifestación de sus habitantes y de manera inmediata hemos recibido la instrucción de la presidenta municipal para atender a los habitantes de esa colonia y sus representantes antorchistas”, destacó la secretaria general de la comuna.

Es importante destacar que el municipio de Tulum no tiene en su programa operativo anual 2016 proyecto alguno de electrificación contemplado para la colonia Antorchista, no obstante, la comunidad y su representante no ha comunicado haber realizado gestiones diversas ante algunas instancias fuera del ámbito municipal, dijo.

(Por Francisco Canul > Quequi )