Aprueba Cabildo minuta enviada por el Congreso

Felipe Carrillo Puerto.- Regidores del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, aprobaron por unanimidad las minutas de decreto enviadas por la XV Legislatura local, para modificar artículos de la Constitución estatal relativos a infracciones que impondrán autoridades ministeriales en el ámbito administrativo, para ciudadanos que incurran en conductas violatorias a la ley.

Desde temprana hora, los regidores celebraron la XIII sesión extraordinaria de Cabildo, en la que analizaron la minuta de modificación enviada por el Congreso para reformar el artículo 29 de la constitución en el numeral 1 de la fracción tercera del artículo 49 ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en materia de desindexación del salario mínimo.

Por lo que de acuerdo a la propuesta del Congreso, la imposición de penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial del estado, compete a la autoridad administrativa el castigo de las infracciones o reglamentos gubernativos y de policía, que consistirá únicamente en multa o arresto hasta por 36 horas si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador y no podrá ser sancionado con multa mayor del importe del valor diario de la unidad de medida. La multa impuesta a los trabajadores no asalariados no excederá del equivalente al valor diario de un día de su ingreso.

La presidenta municipal Paoly Perera Maldonado, solicitó en el marco de esa sesión que el secretario exponga ante los miembros del ayuntamiento, el remitido del expediente de la iniciativa de decreto para la reforma de diversas disposiciones que establecen las medidas aplicables para sanciones a quienes infrinjan la legislación vigente en ese sentido.

Luego de analizar previamente cada uno de los planteamientos contenidos en la minuta enviada por el Congreso local, los regidores aprobaron por unanimidad esa propuesta que será remitida a los legisladores para que dentro de sus responsabilidades puedan integrarla como nueva modificación vigente a la Constitución Política del Estado de Quintana Roo.

Lo que dice la ley

El artículo 29 y el numeral 1 de la fracción III del artículo 49, ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, en la que se indica “La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la Autoridad Judicial. La persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la Policía Judicial del Estado, la cual estará bajo la autoridad y mando inmediato de aquél (…).

Por Allan Sulub Hernández