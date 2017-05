Arrasan llamas con un palapa, por un descuido

Felipe Carrillo Puerto

La falta de vigilancia durante una quema de basura ocasionó el incendio de una humilde palapa habilitada como bodega, luego de que el fuego se saliera de control aparentemente por los fuertes vientos, por lo que en cuestión de minutos la vivienda quedó reducida en cenizas.

Cerca de las 12: 30 horas de ayer, vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas alertaron al cuerpo de bomberos sobre el incendio de una palapa construida con material de la región en la calle 61 entre 48 y 50.

Según se pudo conocer, minutos antes del siniestro, el propietario de la palaba se encontraba realizando labores de limpieza en su patio, por lo que al pretender quemar basura, los fuertes vientos ocasionaron que las chispas del fuego alcanzaran el techo de huano de una palapa habilitada como bodega y que en cuestión de minutos ardió en llamas.

Ante la desesperación de que otras viviendas aledañas pudieran verse afectadas, el propietario de la palapa y los vecinos comenzaron con las labores de sofoque del fuego, trabajo al que se unieron los bomberos y elementos de seguridad pública para liquidar en su totalidad las brasas de carbón, toda vez que la palapa quedó totalmente reducida a cenizas.

Afortunadamente la conflagración no ocasionó pérdidas graves a las pertenencias de la familia, toda vez que la humilde palapa era utilizada como bodega para el resguardo de objetos no utilizables de manera inmediata, así mismo no se reportaron y para fortuna tampoco se registraron personas lesionadas.( Allan Sulub Hernández > Quequi )