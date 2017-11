Arreglarán los caminos

Tulum

El gobernador del estado, Carlos Joaquín González, anunció que se reparará el camino hacia Punta Allen, con recursos del gobierno del estado, gobierno municipal de Tulum y con apoyo de la Iniciativa Privada.

Luego de constatar el estado en que se encuentra esta vía, que conecta a la zona hotelera de Tulum con la comunidad de Rojo Gómez, dijo que “este camino a Punta Allen sabemos que es un camino que por sus propias características se echa a perder; con el paso del tiempo requiere de mantenimiento y reconstrucción, estamos viendo las opciones y posibilidades”.

Explicó que pavimentar no puede ser una opción, pues tiene que ser un proyecto amigable con el entorno de la Biosfera de Sian Ka´an. Adelantó que se buscará una forma de financiamiento adecuado para poder ofrecer una solución a largo plazo.

Sin embargo, actualmente se requiere de polvo de tierra para una reparación inmediata y dar mayor fluidez vehicular. Destacó que para ello contarán con dos millones de pesos.

ENTREGA PERMISOS

“Romi” Dzul Caamal, presidenta municipal, luego de hacer los trámites conducentes, recibió de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de su director en la Biosfera de Sian Ka´an Felipe Ángel Omar Ortiz Moreno, el permiso, el cual estará vigente desde esta fecha y hasta los próximos seis meses.

“Me permito informarle que la dirección a mi cargo no tiene inconveniente en que se realicen las obras de reparación del camino de terracería que va de Arco Maya a Punta Allen, quedando condicionado al cumplimiento de lo siguiente: no abrir nuevas brechas, la maquinaria estará en sitios indicados, no remover vegetación, los residuos sólidos que se generen se pondrán a disposición del camión recolector”, precisó Ortiz Moreno.

En todo momento se deberá cumplir con las Reglas Administrativas del Programa de Manejo de la Reserva dela Biosfera de Sian Ka´an (Regla 14: en toda la Reserva queda prohibido pavimentar los caminos).

(Por Francisco Canul > Quequi )