Arremetida contra Arcila

PLAYA DEL CARMEN

Histórica demanda contra el diputado presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por parte de un militante del Partido Acción Nacional (PAN), de nombre Jorge Miguel Zavaleta Pecat.

El inconforme, quien prestó sus servicios en la pasada administración como director de área durante el trienio 2013-2016, indicó que fue finiquitado conforme a ley por parte del actual Ayuntamiento local, sin embargo, después de exigir su derecho laboral recibió acoso por parte de otros militantes del partido blanquiazul, al que pertenece.

Por ello, Miguel Zavaleta Pecat presentó una demanda contra el presidente del grupo parlamentario panista, así como en contra del oficial mayor del Congreso del Estado, Gustavo García Utrera, como servidores públicos, y contra del presidente de su partido Acción Nacional, Juan Carlos Pallares Bueno.

El problema se desató en Facebook, cuando el militante hizo comentarios contrarios a las ideas panistas, lo que llevó a sus compañeros panistas a tomar “represalias” en su contra.

“Me dijeron que tuviera cuidado con lo que posteaba en mi muro de Facebook, lo cual me parece que es personal, no se tienen porqué meter en eso, según porque yo estoy apoyando en Facebook a otro partido”, explicó.

Aunque Jorge Miguel Zavaleta fue destituido en diciembre pasado como representante propietario del PAN ante la Comisión del Registro Nacional de Electores, la gota que derramó el vaso fue cuando se presentó a refrendar su militancia panista el pasado 30 de mayo.

“El presidente del Comité Directivo Municipal del PAN me preguntó qué hacía ahí y le comenté que había acudido a refrendar mi militancia, pues desde el 2000 yo pertenezco a esa organización política, entonces me respondió que el oficial mayor Gustavo García Utrera había visto comentarios de un servidor en Facebook donde expreso que yo apoyaría a Morena, pero yo le respondí que eso es completamente falso ”, detalló.

No obstante, el militante panista acusa a Gustavo Utrera de hacerle llamadas a su celular pidiéndole que se calmara y dejara de afectar con sus comentarios a la actual administración, “porque dicen que me la he pasado criticando”.

Sin embargo, para el inconforme, sus comentarios no tienen que ver con sus derechos político-electorales y en caso de que la demanda presentada ante la Comisión Derechos Humanos del estado no proceda, acudirá a otras instancias.

“En pleno uso de mis derechos políticos electorales puedo acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por considerar que se están violentando mis derechos por parte de quienes hoy se desempeñan en cargos públicos y que se ostentan como militantes panistas.

“En Derechos Humanos me respondieron que analizarán si procede la queja, de lo contrario me iré a instancias legales más arriba para defender mis derechos políticos, como ciudadano acudiré hasta el Tribunal Electoral Federal y a instancias internas de mi partido, a la dirigencia nacional directamente”, adelantó.

“Me están amenazando de que me van a expulsar del partido, creo que se están violentando mis derechos humanos y mis derechos político-electorales”, expresó.

Al ser cuestionado respecto a la relación de su demanda con el próximo proceso electoral que se avecina, respondió tajante que “claro que tiene que ver, pues los señalados se quieren apoderar del partido y de los posibles cargos de elección popular, dejando a los militantes en la indefensión”.

En opinión de Jorge Miguel Zavaleta, los bloqueos en su contra al interior del PAN surgieron porque es una “voz crítica y que cuestiona” al interior del blanquiazul.

Por Redacción