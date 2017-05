ARRESTAN A DOS VOCEADORAS Y LES ARREBATAN A CUATRO NIÑOS

Playa del Carmen.-Diversas anomalías ocurrieron durante el arresto de dos humildes voceras, madre e hija, a quienes les arrebataron a cuatro menores de edad bajo excusa de que estaban siendo explotadas, según Ismael Sauceda, director del DIF municipal, el pasado lunes en el cruce de las avenidas 30 y Constituyentes.

La primera es que esta instancia atentó en contra de quien según debe proteger: una mujer que se ve obligada a mantener a su familia por la falta de apoyo económico de su pareja sentimental, a quien en ningún momento, según sus palabras, el DIF le ofreció en este sentido alguna opción dentro de sus programas pese a conocer la dificultad con la que María de Jesús Salas Álvarez día con día lleva el sustento a su casa.

Luego, según denunció la vocera, quien en la dura vida que le tocó vivir a sus 35 años ya es abuela de cuatro niñas, el lunes por la tarde cuando una camioneta de la Policía Municipal Preventiva se estacionaba frente a su lugar de trabajo y de ahí descendieron los uniformados quienes, como si fueran unos criminales, comenzaron a someter a su hija de 15 años y a ella, jaloneándolas para esposarlas y subirlas a la patrulla, mientras personal del DIF municipal se llevaba a las cuatro menores.

Luego de que una vez más los elementos de la Policía Municipal demostraran uso excesivo de la fuerza pública, pues se trataba de dos mujeres inofensivas, también les robaron en el trayecto a Seguridad Pública la venta del día. Una vez allá, las metieron en los separos durante 36 horas, sin comida ni agua ni papel higiénico.

“Ellos no se ponen a ver que yo estoy sola y debo mantener a todos y no estoy enseñando a robar a nadie y no puedo dejar solas a mis nietas porque pueden jugar con la estufa o algo, yo las quiero y estoy sufriendo porque no he podido verlas, me piden el acta de nacimiento pero como desde el lunes no trabajo no tengo para sacarlas”, comenta al borde del llanto la mujer.

Si es que Ismael Sauceda a cargo del DIF municipal estaba tan preocupado por ayudar, por qué entonces no ofreció alguna guardería para las menores mientras la abuela y la madre laboraban; por qué, se pregunta Salas Álvarez, sólo llegó a arrebatar con violencia.

Pese a que el funcionario ha estado en el ojo del huracán luego de que hiciera un comentario misógino en contra de una regidora perredista Alejandra Cárdenas y también por el pleito que sostuvo en redes sociales con el sacerdote Pablo Pérez Guajardo, mismo que le valió el escarnio de la disculpa pública y que continúa ventilando situaciones tan delicadas como este caso de las voceras en su Facebook, aún sigue en el cargo y al parecer no ha recibido más castigo que ese del cura “rebelde”.

En este sentido, las autoridades están obligadas a iniciar una profunda investigación acerca de las condiciones en las que se está dando este caso, cuál es el contexto de la mujer que además debe responsabilizarse por el abandono de las parejas de sus hijas, quienes quedaron madres solteras de dos hijos cada una.

“Necesito a mis nietas conmigo, yo las quiero mucho y he respondido por ellas y por mis hijas como no han hecho su abuelo y sus papás, soy honrada y vivo de vender periódico y por eso le pido al señor Ismael que dé la cara y nos devuelva a las niñas”. (Texto y Foto de Luis García)