Asegura no tener anorexia

Los Ángeles

Agencias Quequi

Recientemente, la actriz estadounidense conocida por actuar en American Pie y comedias de Hollywood, declaró al portal Daily Mail estar muy molesta sobre las especulaciones sobre su peso, luego de aparecer extremadamente delgada al bajar de un auto en Los Ángeles hace un par de semanas. “No soy anoréxica. Nunca he sido anoréxica y no tengo un trastorno alimenticio… simplemente estoy delgada. Las personas tienen sobrepeso y no las atacamos cada vez que salen”, dijo la actriz en una entrevista. “Peso 95 libras”, aclaró.

Y pese a esta declaración, es la imagen de su mini vestido rosa, así como fotos y videos en su Instagram que evidencian una extrema delgadez en su figura, lo que ha puesto en duda sus recientes declaraciones.

Asimismo, se investigó que de acuerdo con la razón matemática para calcular el Índice de Masa Corporal (IMC) que asocia el peso y altura de una persona, el IMC de una mujer con las características de Tara Reid debería ser igual o mayor a 18.5. No obstante, tomando en cuenta que mide 165 cms y declaró pesar 95 libras, lo equivalente a 43 kilogramos de peso, y también tomando en cuenta sus 41 años de edad, actualmente su IMC es de 15.79.

“El IMC es inferior a 18.5, esto significa que usted está en situación de gran delgadez o de desnutrición. Su peso actualmente es demasiado débil y puede provocar problemas de salud”, dice el sitio “IMC Peso”, donde puede calcularse este dato a partir de la altura y el peso de una persona, por lo que el estado de la actriz podría ser realmente alarmante.

En 1998, cuando Tara tenía 23 años, su figura era delgada pero no como ahora que se marcan sus huesos. Su cara, por otro lado, era un poco más redonda y a comparación de hoy era muy fácil distinguir sus facciones.