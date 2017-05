Aseguran que hizo berrinche

LOS ÁNGELES

Agencias Quequi

Luego de que se llevara a cabo la Met Gala 2017 y Kim Kardashian llegara completamente sola debido a que Kanye prefirió quedarse en casa, la verdadera razón de eso podría haber salido a la luz.

El portal de noticias The Sun, aseguró que el rapero prefirió quedarse en casa debido al enojo que tuvo con Kim luego de que se publicaran sus fotografías (sin retocar y bastante atrevidas) festejando el cumpleaños de Kourtney en México. Esto se debe a que Kanye siente que estas imágenes ‘están dañando su marca’ pues, ‘él ha ayudado a convertir a Kim en un ícono de la moda y esas fotos con Kourtney la han hecho verse barata’

Por si fuera poco, esta fuente reveló que ‘está enojado con Kourtney por incitar a su esposa a hacer esto y su comportamiento desvirtuó completamente la posición actual de Kim en el showbiz’.

Al respecto, un portavoz de las Kardashian desmintió estas declaraciones y aseguró que Kanye solo quiso salirse un poco del spotlight.

“Está en casa, ha decidido tomarse unos días libres y los está disfrutando mucho”, explicó la propia Kim a la revista Vogue, ya en el interior del museo, tratando de restar importancia a los rumores que han venido circulando al respecto.

“Kanye no tiene ningún problema con la Met Gala, simplemente no quiere someterse a todo ese estrés y presión que se derivan de una alfombra roja tan multitudinaria. Todavía no se encuentra recuperado del todo como para hacer este tipo de apariciones. No está preparado para volver a recibir ese tipo de escrutinio. Está muy bien, los dos están en un momento genial, y precisamente por eso es consciente de que tiene que descansar más y mantener bajos sus niveles de estrés”, aseguraba otra fuente a la revista People.