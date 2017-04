Aspiran a ser unos morenos

Por Raimon Rosado

Los priistas Marybel Villegas Canché, actual encargada de Sedesol en el estado, y el diputado federal José Luis “Chanito” Toledo Medina, han tenido acercamientos con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, pero aún no se les ha aceptado, reveló el delegado del partido, José Luis Pech.

El excandidato a gobernador, quien tiene atribuciones de presidente estatal, afirmó que pese a las vacilaciones por parte de la directiva nacional, las puertas de Morena están abiertas para todos los que quieran sumarse, de buena voluntad.

Señaló que muchas personas han mostrado inquietud por incluirse en Morena, principalmente aquellos provenientes del PRI; motivo por el que se firmará un pacto con la militancia y quienes decidan añadirse a su alternativa de cambio, en la que se les pedirá que lo hagan sin anteponer ambiciones personales, ya que por ahora se trata de trabajar, no buscar candidaturas.

Pech no descartó que a Morena lleguen personas que “abandonen un barco que se está hundiendo”, pero los que lo hagan en busca de una candidatura no serán bienvenidos, además de que no habrá para nadie “cheques en blanco”.

Mencionó que al interior de Morena en Quintana Roo, no se habla de candidaturas sino de trabajo en busca de sacar al mal gobierno, para lo que muchos han manifestado su disposición de participar y sobre lo que la sociedad debe ser debidamente in formada.

Dijo que para la llegada de López Obrador, el 2 de julio, se espera que una gran cantidad de actores políticos se hagan presentes para brindar su apoyo, con el entendimiento que no se trata de “colgarse” del líder de Morena, sino de sumarse a su proyecto.

El delegado mencionó que su partido realiza acuerdos políticos de unidad por la prosperidad del pueblo y el renacimiento de México en entidad, con actores y organizaciones sociales de otros partidos, con los que se les permite participar, sin afiliarse a Morena o abandonar su partido actual.