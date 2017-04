Aún no se resuelve el juicio político contra Borge

Por Mario Morales > Quequi

Aunque ayer era el plazo límite para que la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, dictaminara las 37 solicitudes de juicio político contra Roberto Borge y otros exfuncionarios, la sesión terminó sin resolver estos casos, por lo que el Congreso del Estado se expone a ser demandado por vía judicial.

Las denuncias fueron interpuestas desde febrero, pero no fueron atendidas por esta comisión, presidida por el diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, razón por la que el promovente de las mismas, el empresario Carlos Mimenza, logró un amparo con el que se le obligaba al Poder Legislativo a dar una respuesta.

El plazo dado por el juez vencía ayer, lo que no pareció importarle a Villanueva Tenorio, que concluyó su sesión sin los dictámenes sobre estos casos.

A ello se añade que el informe de la sesión que entregó Villanueva Tenorio al juez carece de las firmas de los demás diputados, lo que hace pensar que fue una simulación y en realidad no se han analizado estas demandas y no se tiene la intención de perseguir legalmente a estos exfuncionarios, que incluyen además del ex gobernador, a Mauricio Góngora, Javier Zetina, Alejandro Marrufo, entre otros.