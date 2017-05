Beneficia Carlos con títulos a familias de BJ

Por Heiby Morales>Quequi

“Para crecer con orden y mejorar la calidad de vida de la gente, a través del programa de “Entrega de Títulos a Domicilio” disminuimos la desigualdad y damos certeza jurídica a las familias quintanarroenses”, señaló el Gobernador Carlos Joaquín al informar que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) amplió el programa en Benito Juárez.

“Con este programa resolvemos el rezago en titulación de predios, muchos de los cuales datan de hasta 20 años de haber sido solicitados por los interesados y no recibieron una respuesta favorable, pues los gobiernos anteriores se olvidaron de la gente para dedicarse a servir a unos cuantos privilegiados”, señaló el gobernador de Quintana Roo.

Carlos Joaquín precisó que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), amplió al municipio de Benito Juárez el Programa “Entrega de Títulos a Domicilio”. Hoy el personal de la dependencia entregó 14 títulos de 958 que ya están listos y se entregarán en todo el estado durante los próximos meses.

Hoy martes el personal de Seduvi entregará en Cozumel, el mañana en Chetumal y así sucesivamente durante todas las semanas hasta cumplir la meta programada. En los primeros meses de este año se han entregado ya 823 títulos de propiedad en todo el estado.

Las 14 familias que fueron atendidas hoy son las regiones 219, 220, 221, 227, 228, 229, 232 y 516 de Cancún, quienes recibieron sus documentos que les asegura, después de muchos años de habitar en sus viviendas, la certeza jurídica sobre su patrimonio que les permite más y mejores oportunidades para elevar su calidad de vida.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Carlos Ríos Castellanos, dijo que el “Programa Entrega de Títulos a Domicilio” es parte del compromiso del gobernador Carlos Joaquín con las familias quintanarroenses que durante su campaña le solicitaron agilizar la titulación de sus predios.

Durante el recorrido por las regiones de esta ciudad, al ser entrevistadas las familias beneficiadas, visiblemente emocionadas externaron su agradecimiento y respaldo al gobierno del cambio y en especial al gobernador Carlos Joaquín. La señora Aída Vázquez Alegría, de la Región 231 comentó: “nunca me imaginé que me traigan el título a mi casa, es una verdadera sorpresa que me llena de felicidad”.

Por su parte la señora Roxana Perera Pérez, de la Región 219, dijo emocionada: “significa mucho para la familia que después de tantos años de vueltas por fin el gobernador de verdad se interese en la gente y hasta lo traigan a la puerta de nuestra casa”.