Borge merece la cárcel: Domingo Flota

Chetumal.-Sus excesos, los malos manejos de los recursos públicos, el saqueo desmedido, el autoritarismo, la represión y demás abusos cometidos durante su administración, son motivos suficientes por los que el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, merece estar tras las rejas, aseguró el ex presidente municipal de José María Morelos, Domingo Flota Castillo, respecto de la detención del ex mandatario en Panamá.

Indicó que él y el municipio morelense sufrieron en carne propia el yugo de Borge Angulo, principalmente con sendos recortes que impactaron en la disminución del presupuesto municipal durante el período 2011-2013 por cerca del 20 por ciento, y que impidieron el desempeño del Ayuntamiento en turno.

La nula atención y el desvío de recursos destinados para apoyo al campo, y que pararon en otras manos, fueron también parte de la represión y el revanchismo político que el ex titular del Ejecutivo quintanarroense ejerció sobre la municipalidad, abundó Domingo Flota.

Enmarcó que sumado a ello, las constantes amenazas y la manipulación de la autonomía municipal, eran la diaria constante que impidió que José María Morelos y la mayoría de los municipios pudieran tener el desarrollo esperado.

Detalló Flota Castillo que incluso Roberto Borge ordenó una persecución política en contra de él, que le causó grandes problemas como un procedimiento administrativo con 15 años de inhabilitación, y que al final del día pudo librar gracias a su inocencia y pagando sendas multas.

Por esa y muchas razones más, el ex presidente municipal de José María Morelos, sentenció que el ex gobernador Roberto Borge Angulo, capturado las primeras horas de este lunes en Panamá, “merece estar tras las rejas”.

(El Punto sobre la I)