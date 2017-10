Brittany Paul, diosa de cuatro países

Brittany Paul, a quien le gusta el futbol y el basquetbol, dice tener nacionalidades irlandesa, italiana, polaca y rusa, y ser amante del buceo, el paracaidismo y el wakeboarding.

“Lo más destacado de mi carrera como modelo son todas las personas increíbles que he conocido en este increíble viaje. Me encanta conocer nuevas personas y crear conexiones en el camino. El modelaje también me ha moldeado en la persona que soy hoy y estoy extasiada con ello”, afirma Brittany.

“Soy una modelo que trabajo duro, que hace juegos malabares con la familia, el trabajo y un horario escolar a tiempo completo. Tengo una personalidad increíble, soy súper aventurera y me gustaría pensar que soy bastante inteligente. Estudio una maestría en informática y me encanta la tecnología. Me encantaría compartir mi vida y experiencias con el mundo”, declara emocionada.

Ella asiste a la Universidad Internacional de Florida y estudia Tecnología de la Información. Afirma que eventualmente le gustaría establecerse como marca y crear una aplicación que combine la tecnología con la moda.