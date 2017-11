Busca salvar su matrimonio

Los rumores de una supuesta separación entre los actores Mayrin Villanueva y Eduardo Santamarina, estaba sonando muy fuerte en los medios de comunicación, ya que ambos forman una de las parejas más sólidas en el mundo del espectáculo.

Sin embargo, el actor Santamarina ha declarado a la prensa que esta supuesta separación no es verdad y que están más unidos que nunca, pero aclaró que están tomando terapia de pareja para estar mejor que nunca.

Su esposa, la también actriz, Mayrin Villanueva habló en el programa Hoy sobre los rumores de separación tras haber comenzado a tomar una terapia de pareja.

Ya que fue Mayrin quien tuvo la iniciativa para que ella junto con Eduardo acudieran con un especialista, así lo había declarado Santamarina en una entrevista anterior.

En el programa Hoy, Villanueva aprovechó y explicó el motivo por el cual no se van a separar:

“Para mí una terapia se me hace, ha sido como la bolita mágica, como el descubrir algo que yo no veía en él y en mí, que finalmente la terapia a la persona que más le ayuda es a uno, el crecimiento es para uno, es como ir al gimnasio. Y es que no estamos acostumbrados, desgraciadamanete a las emociones, no le damos el mismo valor a las emociones como le damos valor a otras cosas. Si todos desde chiquitos aprendemos a reconocer nuestras emociones, nos va mucho mejor. La verdad yo siempre he estado metida en cosas de crecimiento personal y es algo a lo que venimos a trabajar…estar con Eduardo en un momento tan íntimo, tan verdadero, porque si decides ir ahí, te vas a abrir, lo ves diferente, te enamoras más”.

Por su parte, Santamarina ha revelado que no ha sido nada fácil llevar a cabo la terapia, pero esta dispuesto a continuar para ser mejor persona.