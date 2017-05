Cae el primer borgista; detienen a Mauricio Rodríguez Marrufo por peculado

CANCÚN.-la Policía Ministerial de la zona noteISDetuvo esta mañana al ex secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, Mauricio Rodríguez Marrufo, quien figura en la lista de ex funcionarios de la administración del ex gobernador Roberto Borge Angulo, denunciados por los delitos de peculado, desempeño irregular de la función pública, abuso de autoridad y usurpación de funciones públicas cometidas en cuatro dependencias de este municipio, por un monto de dos mil 388 millones 296 mil 558 pesos en la ciudad.

En cumplimiento a una órden de aprehensión por el delito de Desempeño irregular de la función pública, librada por un Juez de Control de Chetumal, de le leyeron sus derechos y

lo llevaron a certificar médicamente y lo trasladarán a Chetumal.

Rodríguez Marrufo fue titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi). Es el primero en ser detenido de las cuatro órdenes de aprehensión liberadas contra ex funcionarios de Roberto Borge.

(por Ramón Uresti | mario Morales)