‘Caerán por comprar de predios del estado’

Por Blanca Silva>Quequi

El subsecretario de Desarrollo Metropolitano de la Secretaría Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Jorge Ariel Rivero Guerrero, dejó entrever que quienes adquirieron los predios con descuentos fuera de proporción involucrados en la denuncia penal en contra del ex titular de la dependencia, Mauricio Rodríguez Marrufo, podrían verse obligados a devolverlos o en su caso pagar la diferencia de su valor, además de que la investigación podría extenderse también a los notarios que legalizaron dichas operaciones.

Entrevistado en el marco del Foro Estatal de Consulta “Reforma Urbana” para el crecimiento ordenado y con sustentabilidad del Estado de Quintana Roo, reveló que el remate de predios realizado por la anterior administración estatal generó también un mayor rezago en la atención de la demanda de vivienda en la entidad, pues hay personas que tienen más de 20 años esperando obtener un lote con servicios.

Agregó que la labor de la Seduvi en estos momentos es entregar la información que tiene, pues se trata de autorizaciones de descuentos que no les compete y los predios rematados formaban parte de la reserva territorial del estado, los cuales debieron utilizarse para hacer proyectos de vivienda o de crecimiento de las ciudades, lo cual no ocurrió pues se vendieron a gente que no los necesitaba.

Para ello, consideró que debe haber más involucrados en otras dependencias, como el Instituto del Patrimonio Estatal (IPAE) y la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), además de la Seduvi, que en este caso habría otorgado descuentos de entre 20% y 95% que no le correspondía brindar, pero dijo desconocer cuántas personas estarían inmersas en el caso pues no es un tema que dependa de su área.

Por ese motivo, indicó que parte de la investigación es checar a quienes se les vendieron esos predios, porque son descuentos que probablemente no vayan a proceder y en su momento se tendrá que hacer todo el trabajo pertinente para anularlos al igual que las ventas, lo cual podría extenderse incluso a los notarios que participaron en las mismas, como sucedió en las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Y es que reconoció que ni siquiera los trabajadores de la Seduvi estaban enterados del tema, que podría haberse ocultado incluso a través de algún programa social porque no se hizo de manera pública y los beneficiarios fueron gente allegada al ex gobernador Roberto Borge Angulo, por lo que se está haciendo una investigación exhaustiva de quienes son las personas a las que se les vendió, bajo qué circunstancias y términos, además de cuáles fueron las condiciones en que se dieron las ventas.