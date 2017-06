Caiga quien caiga se castigará: Carlos Joaquín

Por Raimon Rosado

Al señalar que para emprender el camino que derivó en la captura del exmandatario, Roberto Borge Angulo, hubo que luchar “con todo” contra el blindaje impuesto por la pasada legislatura del Congreso del Estado, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, señaló que además de estar realizando auditorías a la anterior administración, es necesario auditar también al gobierno en curso, pues sin importar el nivel del funcionario o ex funcionario que haya cometido un delito, no puede dejársele sin castigo.

El jefe del Ejecutivo estatal, comentó que durante el proceso que arrojó como resultado final la detención en Panamá del ex gobernador, Borge Angulo, implicó todo un proceso en el que se debieron seguir numerosos “recovecos”, que incluyen prestanombres e investigaciones en lugares diferentes al correcto, además de que se tuvo que luchar contra un blindaje legislativo, que no existió en los casos de los estados de Veracruz y Chihuahua, cuyos ex mandatarios, uno de ellos preso en Guatemala, son igualmente señalados por desvío de recursos.