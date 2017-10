Califica de hipócrita a la opinión pública

Los Ángeles

Agencias Quequi

Hace dos semanas, mientras el resto del mundo del entretenimiento se apresuraba a condenar los abusos de poder que durante décadas había infligido el productor Harvey Weinstein en empleadas y compañeras de profesión, la actriz Lindsay Lohan usó las redes sociales para lamentar públicamente -en un mensaje ya eliminado- que toda la industria se hubiera dado tanta prisa a la hora de repudiarlo y abandonarlo.

De hecho, la pelirroja se atrevió incluso a juzgar la decisión de la esposa de Weinstein, Georgina Chapman, de desligarse completamente de él -en aquel momento aún no se había anunciando su separación- después de que se convirtiera en el protagonista de uno de los mayores escándalos en la historia de la meca del cine.

“Hola, soy Lindsay Lohan. Estoy en Dubái, en casa, y me siento fatal por Harvey Weinstein ahora mismo; no creo que esté bien todo lo que está sucediendo”, afirmaba en un video que compartió en Instagram, junto al nombre del empresario rodeado de un halo angelical. “Me parece que Georgina necesita posicionarse y estar ahí para su marido”, añadió, antes de explicar los motivos que la habían llevado a realizar una declaraciones tan controvertidas. “Él nunca me ha hecho daño ni nada parecido. Hemos hecho varios filmes juntos, así que sí que pienso que el resto del mundo tiene que parar ya. Creo que lo que está pasando está mal; así que paren ya”.

En aquel momento la controvertida intérprete ya debía prever que ese posicionamiento le haría ganarse un sinfín de críticas. Pero lejos de amedrentarse, Lindsay ha arremetido ahora contra la mayor parte de la opinión pública, para tildarla de hipócrita -según se desprende de sus palabras- por escandalizarse ante los supuestos casos de acoso y las agresiones sexuales cometidas por Weinstein mientras que, meses antes, trataba de manera frívola las acusaciones de malos tratos que ella realizó contra su expareja, el magnate ruso Egor Tarabasov.

“Da igual lo que digan, yo siempre defenderé el empoderamiento de las mujeres; como si a la mayoría de las mujeres de América les importase que mi exprometido abusara de mí… cuando nadie me defendió mientras él abusaba de mí”, es el mensaje que compartió en su Instagram, que poco después sustituyó por otro más políticamente correcto.