Carece PRI de líder

Por Verónica Fajardo

Sí habrá renovación del comité estatal en la Partido de la Revolución Institucional (PRI) pese a que el actual presidente estatal Raymundo King, diga lo contrario porque la situación del PRI no sólo en Quintana Roo sino en el país es grave porque los jóvenes “juniors” que han dirigido este partido “carecen de liderazgo, se han servido del partido, se han olvidado hasta de la militancia” señaló el expresidente municipal de Benito Juárez y militante del tricolor Carlos Cardín Pérez.

Comentó, que en el PRI estatal ya no hay presencia por parte de los comités, porque Raymundo King, se olvidó de las responsabilidades del partido, porque quiso abarcar la diputación federal y se olvidó de la institución política, por este descuido se dejó de pagar las rentas de las sedes del PRI en los municipios, los servicios de luz y agua, así como de la propia militancia.

Cardín Pérez, señaló que a raíz de la reunión de los priistas que se realizó hace 15 días en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, se juntaron las firmas necesarias y Mario Machuca, como José Luis Toledo, llevaron las firmas al PRI nacional, en donde los recibió el deelegado del Comité Ejecutivo Nacional, Manuel Andrade.

Comentó que el delegado nacional vendrá en los próximos meses para que se dé la renovación estatal en donde estará presente, señaló que también se darán cambios en 6 estados más. Cardín Pérez enfatizó que a pesar de la crisis y la movilización de los militantes, Raymundo King se aferra a continuar en la presidencia porque ahora por conservar este lugar se está acercando a la militancia para influir y persuadirlos que lo sigan apoyando.

El ex edil resaltó que en estos momentos el PRI a nivel nacional atraviesa una severa crisis en su militancia y espera en las próximas elecciones en el 2018 se gane la gubernatura en el Estado de México porque de perderla es seguro que no habrá un presidente de México del PRI, dijo “Los tiempos están muy justos y en estos momentos no hay organización política ni líderes que busquen la unidad nacional y estatal.”