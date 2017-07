Carlos Gastélum deja Los Tigres

*El capitán de los Tigres de Quintana Roo, Carlos Alberto Gastélum, cuelga los spikes. La directiva dice que es una pausa por “problemas musculares”

Cancún, Quintana Roo, 4 de julio.- Continúan las sacudidas en Tigres de Quintana Roo y hoy de forma sorpresiva la directiva da a conocer la baja de Carlos “Chispa” Gastelum.

El domingo pasado, en lo que al parecer fue su último partido -al menos en esta temporada- el capitán de los Tigres tuvo una gran actuación con el guante y este martes, ya en Cancún, la directiva da a conocer que Gastélum deja de vestir la franela rayada por lo que resta de la competencia.

Desde la mañana en que se dio a conocer la noticia, y hasta el momento, el jugador sonorense no ha emitido declaración alguna al respecto.

Para muchos Carlos Alberto Gastélum es y ha sido el mejor segunda base mexicano en los últimos años, no sólo por el talento natural para jugar esa posición sino por lo que representa para la organización de los Tigres de Quintana Roo, que lo ha llevado a convertirse en el ídolo de la afición.

Según un comunicado de la oficina de prensa de los Tigres de Quintana Roo, la mañana de este martes el famoso “Chispa” Gastélum, originario de Huatabampo, Sonora, de común acuerdo con la directiva del club de bengala decide tomar un ligero reposo en este final de temporada debido a un agotamiento físico que no le permite rendir como él lo suele hacer, al cien por ciento, dejando la puerta abierta para regresar en los playoffs a donde aspiran llegar los Tigres.

Carlos Gastélum debutó en el 2002 con los Pericos de Puebla, pero ese mismo año pasó a los Tigres y fue designado novato del año.

A lo largo de su brillante carrera el número “5” de los Tigres lleva ganados nueve guantes de oro, acudió a 12 Juegos de Estrellas, acumula cuatro anillos de campeón (2005, 2011, 2013 y 2015). Fue brillante su actuación con el bate en el cuarto juego de la Serie del Rey del 2011, contra los Diablos Rojos del México. En ese partido “Chispa” dio par de cuadrangulares, incluso uno con casa llena.

En su palmarés tiene ese fabuloso récord de 36 juegos consecutivos dando de hit en el 2012; también la hazaña de haber realizado a la defensiva un triple play sin asistencia; sin dejar de lado cuando robo segunda, tercera y home plate en un mismo turno al bate.

Carlos Gastélum se retira con 1548 juegos, 1060 carreras anotadas, 1856 imparables, 55 cuadrangulares y 626 carreras impulsadas.

Por su trayectoria Tigres esperará que Carlos Gastélum se recupere y regrese con el mismo pundonor con que se le conoce y se ha caracterizado.

(Tigres de Quintana Roo)