‘Chamaquea’ SEIDO a usuarios de cajas

Luego que el juez séptimo de Distrito, Darío Alejandro Villa Arnaiz, ordenó a sus actuarios llevar a cabo una diligencia judicial el próximo 8 de noviembre a las 12:00 horas, usuarios del servicio de cajas de resguardo de valores en la empresa “First National Security” (FNS), aseguraron que hasta ayer nadie se ha comunicado con ellos, por lo que desconfían se dé cumplimiento a lo ofrecido por el uncionario federal.

El subprocurador de la PGR, Alonso Israel Lira Salas, declaró a medios de comunicación que desde el viernes podría iniciar la devolución de pertenencias, lo que fue puesto en duda, pues el funcionario federal se contradice en muchos puntos, como el que no habrían violentado la apertura de cajas, pero al haberse filtrado fotos, donde según se exhiben las cosas encontradas, se verían las cajas sin la cerradura, lo que confirmaría la apertura ilegal de cajas que visiblemente no eran investigadas.

Señaló que comprende la preocupación de los arrendatarios de las cajas de seguridad, y especificó que no les quitarán sus pertenencias y que tratarán de agilizar, en la medida de lo posible, la devolución de sus bienes.

David Uribe, vocero del movimiento de usuarios en protesta por las acciones y abusos cometidos por las investigaciones que realiza la SEIDO, dijo que aun cuando han permanecido 24 horas en el campamento, ninguna autoridad se habría comunicado, ni habría ido a reunirse con ellos, por lo que el compromiso de trasladarse a la Ciudad de México para entregar el listado de personas que se reportaron con ellos, sigue vigente.

Si bien el titular de la SEIDO se comprometió a regresar a sus pertenencias a quienes han reclamado les sean devueltas por no encontrarse bajo investigación por delincuencia organizada, usuarios de FNS desconfían en la palabra de la autoridad, pues hasta el momento sólo les ha violentado sus derechos y garantías, desdiciéndose a cada momento. Ya que primero habría dicho que contaba con el respaldo de la empresa para abrir las cajas, y después habría aceptado que no, que la SEIDO no solicitó apoyo de nadie.

Sobre las imágenes que han estado circulando en los medios sobre las filtraciones de la investigación y de lo que se ha encontrado dentro de las cajas de seguridad, Lira Salas comentó que no está en posibilidad de confirmar o negar la autenticidad de dicha información, ya que se está integrando una carpeta de investigación y el hecho de que revele el contenido de la misma, puede resultar perjudicial en lo referente al tema del debido proceso.

Por ellos, David Uribe cuestionó el por qué el subprocurador de la SEIDO insistiera, en las entrevistas radiofónicas, que le llamaba la atención que los directivos de la empresa insistieran en desmarcarse de una posible ayuda que estuvieran dando para abrir las cajas de seguridad, así como el porqué estaba tratando de posicionar que ellos también eran cómplices de la delincuencia organizada, por no pedir referencias ni comprobaciones de los bienes que eran depositados en resguardo en esas instalaciones.

El denominado vocero de los usuarios en Cancún de las cajas de seguridad, refirió que la autoridad debió hablar con la verdad, y no usar su intervención en medios para desinformar a la ciudadanía y evitar que sigan pensando que al momento en la gran mayoría de las acciones se habrían cometido irregularidades y abusos de parte de la autoridad federal, que lejos de ser garante del respeto solo se dedicó a ningunear y negar toda garantía a los usuarios que no son investigados por delincuencia organizada, ni menos por narcotráfico.

Situación que ha puesto en duda de los mismos arrendatarios de cajas de seguridad, pues consideraron que al haber abierto todo no era efectivo, ni joyas, ni droga lo que estaban buscando, haciéndoles suponer que posiblemente eran archivos de audio, o videos, o pruebas que evidenciarían ilícitos o crímenes en los que pudieran estar involucrados miembros de la clase política nacional y/o de la localidad.

“El señor dijo que podrían comenzar a entregar las cosas a partir de hoy, que si nos presentábamos. Pues aquí estamos. De hecho antes el funcionario había cuestionado el por qué estábamos aquí, pero luego dijo que si estábamos podría comenzar a entregar las cosas. Aquí estamos, qué están esperando. No se están presentando, aquí estamos desde hace casi una semana, y no se ha dado la cara para que nosotros pudiéramos demostrar realmente la voluntad”, dijo David.

Los usuarios, admitieron no tener confianza de las autoridades, ya que ni siquiera acataron la suspensión dictaminada por un juez al ver que no fueron cumplidos los amparos, pues fueron sobreseídos, ahora esperan que las autoridades judiciales visiten el sitio donde los agentes de la SEIDO realizan las investigaciones, pues abrieron con violencia las mil 500 cajas de seguridad, lo que esperan no quede sin sanciones en contra de las autoridades que abusaron de su poder, olvidándose de guardar el estado de derecho y garantías Constitucionales con las que se cuenta como mexicanos. Pues quedaron en la indefensión.

ESTALLARÍA CONFLICTO

Rudolf Bittorf, cónsul honorario de Alemania y residente hace más de 30 años, es arrendatario en FNS, al igual que la cónsul de Rusia, Armine Volpert. Pero también numerosos clientes provenientes de otras regiones del orbe. Por esa razón, ya fueron notificadas las embajadas de esos dos países, además de Estados Unidos, Francia, España e Italia, según informó el propio Bittorf.

Se sabe que entre los clientes se encuentran políticos, funcionarios, empresarios, periodistas y comerciantes conocidos, e incluso religiosos del alto clero.

Ofrece apoyo jurídico

El gobernador del estado, Carlos Joaquín, entrevistado posteriormente al lanzamiento del “Compendio de Iniciativas de Impacto Social”, indicó que mantiene contacto con la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), con el objetivo de que los usuarios de “First National Security” (FNS), sean atendidos jurídicamente.

Asimismo, sobre el plantón de los clientes inconformes de FNS que tiene la avenida Cobá bloqueada a la circulación desde hace una semana, dijo que la ley da derecho a la libre manifestación y con base en ello se trabaja.

A pregunta expresa de si la avenida Cobá permanecerá cerrada a la circulación mientras los quejosos se mantienen en plantón, el gobernador apuntó que la ley da libertad de expresión, aunque expuso que platicarán con los usuarios de FNS para solucionar ese contratiempo. Y enfatizó que más que un tema de imagen, es un tema de legalidad.

Enfatizó, que la instancia dependiente de la PGR cuenta con una orden de un juez federal.

“Hemos estado en contacto con ellos para que todos los usuarios sean jurídicamente atendidos de manera adecuada y ha habido ese compromiso por parte de SEIDO. No hubo una solicitud de coordinación por su parte ante tal situación, pero por supuesto nos hemos comunicado con ellos; tienen una orden judicial de un juez federal, están llevando a cabo los procedimientos”, finalizó.