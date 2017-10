Confiesa que está embarazada

Ximena Sariñana y Rodrigo Rodríguez comenzaron su relación dos años antes de casarse. Su boda fue en abril de 2016 y la mantuvo en secreto debido a que a ella siempre le ha gustado tener su vida personal fuera de los reflectores. De su esposo no se sabe mucho, sólo que no se dedica al mundo del espectáculo. No obstante, aunque no se le conoce del todo, se dice que la pareja es muy unida, ya que constantemente se le ve a Rodrigo acompañando a su esposa en varias giras y conciertos.

Ahora, después de más de un año de casados, van a tener su primer bebé. Así lo anunció la cantante hoy, el día de su cumpleaños. En el post publicó una tierna foto con su baby bump, además de escribir unas hermosas palabras: “Hoy cumplí 32 años. Me siento tremendamente agradecida con la vida por todo lo que me dio este año, pero sobretodo muy ilusionada con lo que se viene. El siguiente año me toca emprender nuevos proyectos, pero nada tan increíble como el proyecto más grande de mi vida: ser mamá! Gracias a todos por sus felicitaciones y por formar parte de mi vida. Los quiero!”.