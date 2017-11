Contactan en Cancún el narco y Borge: Universal

Agentes de la SEIDO incautaron hace dos semanas cuatro cajas de seguridad de la empresa First National Security, con sede en Cancún, relacionadas con la presunta narcotraficante Leticia Rodríguez Lara, alias Doña Lety, encarcelada en Puebla desde el pasado 9 de agosto.

Su contenido develó identidades y vínculos con la extensa red de prestanombres que tejió el ex gobernador de Quintana Roo Roberto Borge Angulo y mediante la que habría lavado parte del dinero obtenido por el remate de costosos terrenos durante su gestión.

Dos de esas cajas de seguridad incautadas están a nombre de la temida Doña Lety, ex agente de la desaparecida Policía Judicial Federal y que con el apodo de La 40 encabezó durante cinco años el llamado Cártel de Cancún.

Las otras dos están a nombre de Manuel Eligio Marrufo Trejo, quien fue secretario privado del ex mandatario quintanarroense. Pero la única beneficiaria de su contenido es Mariana Zorrilla Erales, ex esposa de Borge Angulo.

De acuerdo con fuentes cercanas a la indagatoria, los agentes de la SEIDO encontraron en las cajas valiosas joyas y fuertes cantidades de dinero, pero también documentos con la identidad de un gran número de probables testaferros involucrados en el saqueo del que se acusa al ex mandatario estatal, encarcelado en Panamá desde el pasado 5 de junio.

El cateo de First National Security y el aseguramiento de las referidas cuatro cajas se derivó de la carpeta de investigación fed/seido/ueidcs/pue/000740/201, de la Subdelegación de la PGR en Puebla, entidad donde fue detenida y recluida Leticia Rodríguez Lara. Esto dio pie a que otro juez penal otorgara diversas órdenes de cateo a la misma empresa, que llevaron a que la noche del pasado viernes 27 y la madrugada del sábado 28 de octubre, fueran incautadas otras mil 500 cajas de seguridad.

Sin que esto signifique que la totalidad de sus mil 500 propietarios estén imputados por la investigación, llama la atención la cantidad de encumbrados personajes, igual de la política que del sector empresarial, el medio del espectáculo y hasta del clero, que salieron a relucir tras el aseguramiento.

Aquí están algunos nombres de los que dio cuenta una sólida investigación del periódico en línea El Sol de Quintana Roo: Fabián Enrique Vallado Fernández, conocido en el medio del espectáculo como Fabiruchis y encargado, según se dice, junto con Agustín Lara Souza alias Tacón, ex director de Recursos Materiales de Borge, de cubrir todos los gastos del ex mandatario y su familia; el presidente municipal de Benito Juárez-Cancún, Remberto Estrada Barba (quien negó ayer ser tenedor de una caja); el ex alcalde de ese municipio Paul Michelle Carrillo (dicen que tiene 25); y el obispo Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, titular de la prelatura Cancún-Chetumal y Legionario de Cristo.

También figuran en la lista Isaías Capeline Lizárraga, ex director de Gobernación con Borge y ejecutado a finales de su sexenio; Elíezer Villanueva Lanza, uno de los principales operadores del ex mandatario; Omar Fabián Giacoman Alborta, ex asesor; Carlos Canabal Ruiz, ex alcalde interino de Cancún; y Greg Sánchez Martínez, también ex munícipe del centro turístico.

La SEIDO investigará y pedirá la explicación del origen de los bienes encontrados en las cajas incautadas.

El dueño de First National Security, Santiago Ancona Teigell, denunció que cateos y aseguramientos fueron llevados a cabo sin las órdenes judiciales correspondientes, lo que los abogados de algunos de los afectados rechazan, pues ya tuvieron acceso a la indagatoria. Acaso se trate de una maniobra de distracción de Ancona, de quien, se asegura, sí está imputado.

INSTANTÁNEA. REESTRUCTURA. Pasado mañana 3 de noviembre, el gobernador de Veracruz, Miguel Yunes Linares, recibirá la propuesta bancaria para la renegociación de la deuda pública del estado de más de 37 mil 600 millones de pesos (tres mil 500 millones que dejó el gobierno de Miguel Alemán, 11 mil millones el de Fidel Herrera y 23 mil 120 millones el de Javier Duarte). La consultoría reestructuradora es Rico, Robles, Libenson y Bernal S.C. (RRLB), que encabeza Juan Pablo Rico Casas, cuya madre, Mariana Caso de Rico es hermana de Guadalupe Caso, viuda de Videgaray, madre del canciller Luis Videgaray. Aunque Yunes declaró hace un mes que por la reestructuración se pagarían 120 millones de pesos, en la convocatoria de licitación se establece que serán 917.7 millones de pesos. Los reestructuradores fueron contratados por el funcionario encargado del proceso o agente reestructurador, Jesús Villalobos López, inhabilitado diez años por la Función Pública. Y es que cuando dirigió Pronósticos Deportivos se fue al Superbowl con recursos del erario; y cuando dirigió el ISSSTE, en sustitución de su amigo Yunes, se le acusó de un fraude por 300 millones de pesos. La Iglesia católica en manos de Lutero.

