Convierte en ring el Cabildo

Por Luis Roel Itzá > Quequi

En sesión de Cabildo celebrada la tarde del lunes, se aprobó dos nuevas licencias para venta de bebidas alcohólicas; destaca nuevamente el divisionismo entre los concejales y donde la presidenta municipal Perla Tun Pech, vuelve a perder los estribos ante los cuestionamientos del regidor José Luis Chacón Méndez.

No hay sesión de Cabildo en la que no se presente una solicitud para cambio de uso de suelo o para la expedición de licencias de funcionamiento para venta de bebidas alcohólicas que, aunque están en zonas turísticas, no dejan de ser un fomento al consumo, ya que también se les expide a los locales.

Sin embargo, el tema que abarcó mayor cantidad de tiempo en la sesión fue la polémica generada a través del Acuerdo San Gervasio, donde se le retiró el apoyo económico de 90 mil pesos a la Sociedad Humanitaria de Cozumel, aplicando los artículos del reglamento de operación tal cual y con el argumento por parte de la alcaldesa cozumeleña de que “la ley no es negociable y se debe de aplicar tal cual”, sin importarle que momentos antes la regidora Araidne Santin Coral le había pedido que reconsiderara, ya que “fue más el beneficio que se obtuvo, que el daño que se ocasionó” .

Sin embargo, la alcaldesa perdió nuevamente los estribos ante los cuestionamientos duros del regidor José Chacón Méndez, por los convenios que ocultan y donde benefician a sus más allegados, donde no ha podido aclarar el motivo de sus viajes, además de que pese a que desde hace un año se le viene pidiendo con oficios y de forma legal que se presente el Plan de Prevención del Delito, no se ha tenido respuesta satisfactoria.

Tampoco se dio una respuesta solicitada sobre quién o quiénes fueron los que dieron la orden para la incineración de los 22 perros con presuntamente moquillo, pero sí se tomaron el tiempo para explicar en tres hojas los motivos por los que le retiraron el apoyo económico a la organización civil a la que además le negaron los permisos para realizar boteos y recolectar el dinero a devolver.