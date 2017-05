Coronan a ‘Lupita’

CIUDAD DE MÉXICO

Por Deporte por Dentro > Quequi

En una ceremonia muy emotiva realizada en un hotel de la capital mexicana, la campeona mundial femenil de peso Supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) e integrante de la promotora “Cancun Boxing” de Pepe Gómez, Guadalupe “Lupita” Martínez recibió su título que la acredita como monarca a manos de Mauricio Sulaimán Saldívar, presidente del CMB y teniendo como testigo de lujo al ex monarca mundial, Rubén “Púas” Olivares.

En el ya tradicional “Martes de café”, el dirigente del boxeo hizo entrega del título a la nueva campeona Guadalupe Martínez, quien se adjudicó el cinto el pasado fin de semana en la “Oasis Arena Cancún”, venciendo a Zulina “Loba” Muñoz.

“Estoy muy orgulloso de entregar este título a una peleadora que ha demostrado mucho amor a este deporte y que siempre ha trabajado para lograr sus objetivos; hay que reconocer que hizo bien las cosas y le ganó a una peleadora que había impuesto una racha larga de defensas y eso le da doble mérito a su coronación”, indicó Mauricio Sulaimán.

Y añadió: Sé que “Lupita” es dedicada y que aún tiene mucho por dar en este deporte y estoy seguro que le auguro un futuro muy prometedor.

Posteriormente, la monarca absoluta Supermosca versión CMB, con lágrimas de alegría, comentó: Estoy muy contenta, le prometí este título a mis hijos y se los cumplí; ahora lo que sigue es trabajar y entrenar, porque ahora viene la parte difícil, que es mantenerse como campeona. Aún no hay rival.

Sobre si acepta la revancha con la “Loba”, indicó “eso es algo que se lo dejo a mi esquina, a mi equipo de trabajo y a mi promotor, no me gusta decir que enfrentaré a alguien; esto es algo que decide la gente que me está apoyando y asesorando.

“Claro que la clave del éxito se debe por todo el deseo de triunfar, el hambre a ganar y ser campeona; ahora mis rivales van a querer quitarme el cetro y mi objetivo es tener este trofeo el tiempo que más se pueda, cada meta me obliga a exigirme más y estoy mentalizada en seguir escalando”, acotó.