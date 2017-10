Criticado por delicada revelación

El comunicado público con el que Kevin Spacey ha respondido a las acusaciones realizadas contra él por Anthony Rapp, quien hace unos días aseguró que el famoso intérprete lo había inmovilizado sobre una cama para tratar de mantener relaciones sexuales con él cuando tenía 14 años durante una fiesta, ha generado una gran repercusión y no precisamente debido a la disculpa que extendía al actor de ‘Star Trek Discovery’ por un episodio que Spacey reconocía no recordar, sino por el hecho de que este añadía en el mismo que había decidido vivir su vida como un hombre gay.

Una revelación de esta naturaleza en una estrella que siempre ha tratado de proteger a toda costa su intimidad, incluyendo todo lo relativo a su orientación sexual, ha acaparado titulares alrededor del mundo y ha relegado a un segundo plano el escándalo inicial, un detalle que no ha pasado desapercibido para algunos de los compañeros de profesión del señor Spacey.

La actriz Rose McGowan, que en las últimas semanas se ha destacado como una de las grandes críticas de la industria por tolerar y silenciar los casos de abuso como el de Harvey Weinstein, ha sido una de las primeras en reaccionar al mensaje del protagonista de ‘House of cards’ para pedirle a la prensa que no olvide al verdadero protagonista.

“Queridos medios: Sigan centrados en Anthony Rapp. Sean la voz de las víctimas. Ayuden a igualar el terreno de juego. Adiós, Spacey, adiós, ha llegado tu turno de llorar, y por eso te tenemos que decir adiós”, es el mensaje publicado en su Twitter.

Ese ha sido el mismo medio elegido por muchos otros para expresar su indignación.

“Solo quiero dejar una cosa clara, que ser gay no tiene nada que ver con aprovecharse de menores de edad”, apuntó la humorista Cameron Esposito.

“Ese comunicado de Kevin Spacey. No, sencillamente no, desde luego que no. No”, se limitó a escribir Billy Eichner.

Por su parte, Anthony ha preferido no pronunciarse sobre la confesión realizada por Kevin Spacey.