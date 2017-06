Criticado por romance con amiga de su ex

CIUDAD DE MÉXICO

Agencias Quequi

Eleazar Gomez ha ganado fama de conquistador en las redes sociales, pues poco después de terminar una relación inicia una nueva.

Esta vez el actor fue objeto de críticas de parte de sus seguidores en Instagram tras presumir un nuevo romance pocos días después de haber terminado su relación con Vanessa López, Nuestra Belleza Sonora 2013.

La nueva conquista de Eleazar es Elia Ezrré, modelo y ex concursante de Nuestra Belleza, a quien presumió orgulloso con una foto de pareja: “Mi mejor regalo de cumpleaños!!!”, posteó al pie de la imagen. Previamente había compartido una selfie de ambos que inició los rumores de romance.

“La palabra hombre te queda demasiado grande”, “Qué falta de respeto”, “Da tristeza el tipo de hombre en que se ha convertido”, “Un tipo así no vale la pena”, “Mujeriego”, son el tipo de comentarios que ha despertado su nuevo noviazgo.

Cuestionada sobre los motivos de su reciente truene con Eleazar y si la supuesta agresividad del actor habría sido factor, Vanessa López declaró al programa “Hoy”: “Los motivos no tiene caso que los mencione, el caso es que terminamos. No fue porque me puso el cuerno, ni que me traicionó. No sé (si es agresivo), ustedes lo han visto, hay videos, hay pruebas de cómo es, ustedes juzguen. (Tener nueva pareja) es su decisión, nosotros terminamos hace dos semanas y si él quiso una semana después comenzar una relación, es su vida”.