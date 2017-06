‘Cuelga los espolones el Gallito’

Ciudad de México

Por Agencias Quequi

Luego de algunas satisfacciones, otras desilusiones y con apenas 26 años de edad, Luis “Gallito” Ceja decidió dejar el pugilismo profesional.

“En mi última pelea en Puerto Rico tuvimos ese tropiezo (ante Ángel Acosta), creo que eso es lo que nos propicia a retirarnos del boxeo, creo que también ya está pasando nuestra época”, comentó.

Con récord de 28-6-3, 23 por la vía rápida, el pugilista manifestó que se va satisfecho con lo realizado en nueve años de carrera profesional, aunque nunca tuvo la oportunidad de disputar un título del mundo.

“El boxeo me dejó muchas satisfacciones y desilusiones, nunca me tocó la oportunidad de disputar un título mundial. Cuando estuve como número tres del mundo no sé qué pasó con los promotores, no me dieron la oportunidad.

“En ese momento quería a Donnie Nietes, que era el campeón del mundo, pero nunca se dio esa oportunidad, y cuando se dio, me la arrebataron 20 días antes, se llevaron a otro peleador. A veces era de suerte, creo que no la tuve para esas oportunidades”, indicó.