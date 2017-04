Cumplen el requisito

Por Redacción Quequi

La soberana de peso Supermosca que avala el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la mexiqueña Zulina “Loba” Muñoz (48-1-2, 28 KO’s), quien expondrá su trono el próximo sábado 13 de mayo en la contienda estelar de la función “Pink Dynamite”, que se disputará en la internacional “Oasis Arena Cancún”, cumplió con el requisito del prepesaje que ordena el organismo regulador, marcando 55.200 kilogramos.

Zulina realizó el trámite en las instalaciones de la Comisión de Box de la Ciudad de México, rumbo a la decimoprimera defensa que hará, en esta ocasión, ante la mexiquense Guadalupe “Lupita” Martínez (14-9-0, 5 KO’s), quien por su parte marcó 54.700 kilos, dentro del límite reglamentario, incluso podía pesar hasta 57.500 kilogramos.

“Todo está en orden”, comentó la retadora, quien agregó: Me siento muy bien, fuerte, capaz y muy feliz porque se acerca la hora de cumplir mi meta de ser campeona absoluta.

La peleadora mexiquense se mantiene entrenando en el gimnasio “Broncos” con indicaciones de su manejador Juan Carlos Contreras. “Estamos reforzando todos los aspectos de la preparación porque estamos conscientes que la campeona es una excelente peleadora, que sólo tiene una derrota y que posee mucha más experiencia que yo; sin embargo, hay confianza en dar una gran pelea e incluso, poder destronarla”, dijo.

Mientras tanto, Zulina Muñoz comentó: Gracias a Dios, tenemos oportunidad de reaparecer el 13 de mayo, por lo cual me preparo muy fuerte, para dejar una buena impresión de nueva cuenta.

Sobre el estilo de combate de Guadalupe Martínez, una amazona de Tlalnepantla que es campeona Plata de la misma división, la fuerte golpeadora de San Vicente Chicoloapan manifestó: Es una peleadora que no deja de tirar golpes, siempre va para delante, pero hago un trabajo intenso con mi equipo; quiero imponer mi estilo y mi ritmo de pelea. Ella viene motivada, tiene la oportunidad de hacer su sueño realidad, ser campeona del mundo, pero yo tengo la misma hambre de siempre, de imponer marca de defensas en peso Supermosca en el organismo más importante. Es muy motivante para poder seguir aumentando mis victorias y alcanzar las metas que me he propuesto.