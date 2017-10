Da ‘Fuerza a México’

CIUDAD DE MÉXICO

Agencias Quequi

Pocos artistas logran agotar una fecha en el Estadio Azteca en minutos. Para Paul McCartney eso fue pan comido. El músico, compositor y Caballero del Imperio Británico regresó una vez más a la capital mexicana para reencontrarse con sus fans –que abarcan más de cuatro generaciones- quienes dieron al bajista un caluroso recibimiento.

Algunos abrigados, otros más preparados para la lluvia y otros tantos ataviados con los trajes que usaron The Beatles para la portada del disco Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, los asistentes esperaron ansiosos: sabían que McCartney era garantía de magia musical y así fue.

Sir Paul junto con los músicos Brian Ray, Rusty Anderson, Paul Wickens y Abe Laboriel Jr., dar vida y voz al clásico de The Beatles, A Hard Day’s Night con el cual se desató la locura de 48 mil 300 personas que abarrotaron el estadio.

El momento de recordar su época en Wings apareció cuando las notas de Save Us se apoderaron del lugar para hacer cantar a los más conocedores de la música del británico, quien por quinta ocasión visitó México.

¡Hola México! ¡Buenas noches Ciudad de México! Esta noche vamos a tocar canciones nuevas y viejas y vamos a tener una fiesta”, saludó McCartney mezclando español e inglés antes del tema Can’t Buy Me Love.

El público regaló a sir Paul un estadio lleno de luz por los miles de celulares encendidos que parecían estrellas caídas del cielo. En respuesta McCartney se levantó del piano, levantó el puño en alto y dijo: “Fuerza México” en español, arrebatando la ovación de la gente a la cual también le regaló Maybe I’m Amazed y We Can Work It Out.

“México muchas gracias. Los veremos la próxima vez”, fue la despedida y tras ella, una ráfaga de fuegos artificiales un minuto antes de la medianoche.