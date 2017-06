Defenderá en Cancún

La campeona de peso Supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Guadalupe Martínez, defenderá su título por vez primera el próximo sábado 12 de agosto y en Cancún, confirmó su mánager, Juan Carlos “Bronco” Contreras.

“El 12 de agosto defiende título en Cancún, el nombre de la rival lo darán a conocer pronto”, dijo el “Bronco” Contreras en los “Martes de Café” del CMB.

Ante la petición de la ex monarca Zulina Muñoz de la revancha por el cetro que defendió en 10 ocasiones, el también entrenador dejó en claro que no hay ninguna negociación al momento, mientras que “Lupita” dejó en claro que está para exponerlo ante cualquier rival.

“Estamos abiertos al diálogo, pero no tenemos comunicación con nadie, no hay pláticas ni nada. Será después del 12 de agosto y si se acepta, será de acuerdo a las condiciones de ‘Lupita’; ahora ella es la campeona, pero no tiene problemas para ofrecer la revancha”, comentó el “Bronco”.

“Lupita”, quien se proclamó campeona el pasado 13 de mayo en Cancún por decisión unánime, aseguró que la revancha y las negociaciones las deja en manos de su promotor Pepe Gómez, mientras ella ya se prepara en el gimnasio para defender lo que tanto le costó ganar.

“Los detalles de la revancha se los dejo a mi equipo y a mi promotora, yo sólo me dedico a entrenar y estoy para pelear con la que me pongan enfrente; esa noche crecí mucho y sé que voy a crecer más. Vamos a trabajar para el 12, si después de esa fecha se da la posibilidad de pelear con ella, adelante”, añadió.

“Lupita” dijo que está muy feliz de que la primera defensa se realice en Cancún, sitio que considera su casa y donde ha ganado las cuatro peleas disputadas; dejó en claro que las ocho semanas que tendrá para prepararse son suficientes, luego de un pequeño descanso tras su coronación.

“Ya regresé al gimnasio desde la semana pasada, se acomoda con casi dos meses de preparación para pelear. Vamos a estar seguros, en la mente sólo está ganar; sé que algún día voy a perder, pero mientras ese día llegue, voy a entrenar muy fuerte para que sea más tardado”, concluyó.