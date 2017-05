Deja la seguridad en manos del pueblo

JOSÉ MARÍA MORELOS.- El presidente de José María Morelos, José Baladez Chi, a La Presumida en cuestión de seguridad, por lo que la ciudadanía creó Policía Comunitaria para frenar el vandalismo en esa comunidad.

Damián Hernández, delegado de la comunidad mencionada, declaró personalmente que solicitó al presidente municipal la llanta de la motopatrulla, para que los agentes puedan hacer su labor, pero sólo quedó en palabra y jamás recibió el apoyo, mientras tanto los vándalos al ver que ya no hay vigilancia intentaron hacer sus desmanes.

“Otro apoyo que le pedí al presidente municipal fue la llanta de la motopatrulla, y él me dijo que me va dar una respuesta rápida y hasta ahorita nada, ahí está la moto en la delegación ya tiene más de mes y medio que está ahí y no está en función y solo le hace falta una llanta, y es el único vehículo que tienen los agentes para que se puedan mover, y los vándalos al ver que la motopatrulla no sirve empezaron otra vez con lo mismo a querer hacer sus fechorías”, declaró.

El delegado al ver la nula respuesta de la autoridad decidió buscar una solución al problema para que el vandalismo y la delincuencia no resurjan en la comunidad y decidieron crear un grupo de policías comunitarios.

“Cuando vimos que los vándalos querían rebelarse otra vez decidimos buscarlos y ponerles un alto, tenemos unos colaboradores más que puestos para salir a rondar en las calles, avisamos a la gente y a los policías y nos ponemos a caminar las calles y terminamos a la una o dos de la mañana y nos retiramos, y así estamos logrando controlar el vandalismo aquí, aunque a pie, pero lo controlamos,”, manifestó.

Por Carlos Hernández Báez