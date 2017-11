Denuncian a Domingo Flota por chantajista y extorsionador

Por Carlos Hernández Báez

Quequi Quintana Roo

José María Morelos, jueves 16 de Noviembre .-Domingo Flota Castillo actual regidor de la comuna es calificado como una chantajista y obsesionado por el poder, en su 2 administraciones como alcalde ha hecho una fortuna y ahora como concejal pretende sacar mas dinero para su bolsa extorsionado y amenazando a las autoridades.

Así lo calificó Juan Renán Sosa Pech, mejor conocido como “el sopi”, quien precisamente en su segunda administración de Mingo, fue inhabilitado por diez años al no prestarse a juegos “sucios” de Flota Castillo, quien le había pedido formar un bloque y afectar al ex edil Juan Parra López pero no se prestó a sus artimañas.

“Domingo Flota es un chantajista, así ha logrado todo y esto debe acabar, que recuerde su gran obra del Bicentenario donde ocultó información, ya le gente lo conoce y no se deja engañar, todos saben que fue México a coquetear con “Morena” buscando algo y seguro por medio del chantaje, “señaló.

Sosa Pech dijo que en esta administración donde Domingo Flota es regidor, pretende “extorsionar” a las autoridades con tal de sacar dinero para su bolsa, pidiendo documentos que en teoría tiene razón como concejal, pero que el mismo negó en su momento cuando fue presidente municipal al ex regidor Ríger Sabido.

“Yo le recuerdo a Mingo que cuando él fue presidente hubo un regidor que de igual manera como él exige al cabildo lo pide, fue Ríger sabido quien solicitaba documentos, como la licitación de obras, compras, gastos, adquisición de bienes, pero Mingo lo ocultaba, ahora yo le digo porque no se lo diste a Ríger como ahora lo pides?”, mencionó.

El sopi dijo que seguramente Mingo tenía mucho que ocultar y que no lo sepa la sociedad, y ahora se quiere hacer al hombre honesto y transparente pidiendo algo que él nunca hizo cuando fue presidente municipal.

“Hace unos días Jorge martín recordó que estamos inhabilitados para ocupar cargos públicos y somos dos, así es Mingo pero fue en tu administración cuando nos invitaste a un grupo de ex regidores para formar un bloque en contra de un político en ese momento (Juan Parra), y al no aceptar tomó represalias,” expresó

“Domingo tienes que aceptar que lo que fuiste e hiciste ya estuvo, deja trabajar a las administraciones porque le gente ya no quiere ningún Flota mas, menos tu Domingo, hay que ser realista y aprende en la política no entras te meten, y no te sales, te sacan, ojalá que ya tengas la madurez suficiente,” mencionó.

Sosa Pech recriminó al regidor Flota castillo, ya que rebasa el cinismo de pedir algo que él negó a un ex regidor, y es cuando la sociedad se debe dar cuenta que es un chantajista y solo quiere mas dinero para su bolsa a costillas del pueblo.

“Es una obsesión de poder que tiene, es una enfermedad, su lema es si no voy yo, va mi hermano, sino mi esposa, por eso el poder es para servir a la gente no para servirse, en su segunda administración hizo calles y bajó cerros con sus propias empresas, no hubo licitación y es lo que el regidor Ríger le pedía, por eso mingo te recuerdo que tu tiempo ya pasó, el chantaje no sirve nada mas para perjudicar a la sociedad y te pido como ciudadano deja trabajar a las autoridades,” finalizó.