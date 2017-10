‘Desagradable’ experiencia con Thalía

La telenovela María Mercedes se estrenó en 1992 y sin duda fue un éxito en la carrera profesional de Thalía y Arturo Peniche. Ya pasaron 25 años y hoy, el actor que interpretó a Jorge Luis Del Olmo Morantes, revela un secreto bastante divertido entre María Mercedes y él.

La verdad es que se nota que tenían muy buena relación entre ellos, ya que además de la anécdota a continuación, hace unos años le preguntaron a la cantante mexicana quién de sus parejas de telenovelas besaba mejor, ella contestó que Arturo Peniche, un gran halago para el actor, pero en ese entonces parece que lo metió en problemas con su esposa, cuenta divertido la estrella de Televisa: “No sabes la bronca que me echó encima cuando dijo que yo era el que mejor besaba”.

Esta no fue la única declaración que dio, ya que hace unos días en una entrevista en Suelta La Sopa, recordó algunos momentos increíbles junto a la esposa de Tommy Mottola: “Tengo una anécdota muy padre… A ella le gustaba ir a comer a una restaurante de mariscos que estaba a un lado de Televisa en aquel entonces y un día de repente me llega con un tufo y yo le digo: ‘guacala ¿qué comiste?’. Otro día me lo vuelve a hacer y me dice: ‘¡¿qué crees que comí?!’.

Pero la venganza es dulce… Así es que Peniche le cambió la jugada: “Un día me puse de acuerdo con el de utilería y le digo: ‘¿Tienes una cebolla?’. Y él me contestó: ‘Déjame ver’. Va y busca en la nevera y me dice: ‘Sólo tengo una morada’. Y yo le respondí: ‘Ok, perfecto’. En eso llega Thalía y me dice: ‘Ya me lavé los dientes’. Y yo le dije: ‘Está bien, no pasa nada'”. Lo que ya no contó es si después de eso tuvieron que grabar una escena de beso o no, de ser así, seguro Thalía se llevó una no muy buena sorpresa.