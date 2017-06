Descontón al estilo Atlacomulco: AMLO

Por Redacción > Quequi

Una contienda cerrada y que ya pinta que irá a tribunales es la que arrojan los primeros resultados electorales para la gubernatura del Estado de México, en la que el Revolucionario Institucional y Morena se declaran ganadores, mientras en Sol Azteca piensa en alianzas y el PAN se hunde en riñas internas.

Mucho más que una gubernatura estaba en juego para el Revolucionario Institucional, que salió con todo a defender a su principal bastión, a la continuidad del Grupo Atlacomulco en la figura de Alfredo del Mazo y la posibilidad de llegar con vida a las elecciones presidenciales del año próximo. Para Morena, en tanto, el triunfo de Delfina Gómez serviría para confirmar la victoria de Andrés Manuel López Obrador en 2018.

Desde antes que arrancara el PREP, que avanzaba con paso inusualmente lento, con una ventaja constante a favor de Delfina Gómez, ambos contrincantes se declararon ganadores.

Distintas fueron las reacciones de los líderes partidisas, pues el PRI subió un tuit proclamando su victoria, para bochornosamente borrarlo, a los pocos minutos; en tanto, López Obrador señaló en redes sociales que obtuvieron una victoria amplia, que pedía cuidar de un posible fraude.

Eran las 22 horas y el PREP continuaba dando ventaja a Delfina cuando vino la sorpresa: en el conteo rápido realizado por el Instituto Electoral Mexiquense, que consideraba en 77% de las actas, Alfredo del Mazo tenía una ligera ventaja, de cerca de 2%, sobre su rival, pues el límite inferior para el priista es de 32.75% de la votación y el límite superior de la morenista es de 31.53%

Estos números no fueron reconocidos por Morena, como lo declaró el propio López Obrador en una segunda intervención en redes sociales.

“Acaba de dar a conocer una información el Instituto Electoral del Estado de México que no corresponde, un supuesto conteo rápido donde hay, en términos técnicos, un empate, y él está dando ya con un punto de ventaja de Alfredo del Mazo, eso es un ‘descontón’ al estilo priista. No lo aceptamos, también para los voceros de la mafia del poder, decirles que vamos a actuar de manera responsable, no es que vamos a llamar a la confrontación”, dijo AMLO.

El PREP continuó su lento avance hasta el cierre de edición, todavía con una leve ventaja para Delfina, en tanto que el escrutinio distrital dará inicio hasta el miércoles.

PERDEDORES

Juan Zepeda, del Partido de la Revolución Democrática, quien habría obtenido un 18% de la votación, dijo que su partido fue el “gran ganador” de la jornada, en una obvia referencia a las posibilidades de fungir como “fiel de la balanza” en futuros comicios. Su dirigente nacional, Alejandra Barrales, alabó por separado el rol del partido en coaliciones.

Josefina Vázquez Mota, quien empezó en segundo lugar y terminó cuarta, culpó de su fracaso a lo “sucio” de la jornada y a las acusaciones infundadas lanzadas contra su familia, supuestamente investigados por lavado de dinero. Posteriormente, Margarita Zavala aprovechó la ocasión para acusar del naufragio al dirigente Ricardo Anaya, principal obstáculo para su candidatura para la presidencia.