Detienen a secuestrador de médico cirujano; ex esposa, posible autora intelectual del plagio

CANCÚN.- Hoy cinco de julio del año se dio cumplimiento a la orden de aprehensión en contra de JULIO C M E y/o JULIO C A M, de 24 años por el delito de Secuestro en agravio de la víctima de identidad reservada.

Siendo que el indiciado fue detenido a las 01.30 hrs cuando transitaba en la vía pública sobre la avenida López Portillo, como referencia frente a las oficinas de Telmex.

Según información extraoficial, la ex esposa planeó el secuestro con su nueva pareja. Aunque todavía no ha sido detenida.

(Por Ramón Uresti | Quequi)