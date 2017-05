‘Devuélvanme a mis nietas’

Por Luis García > Quequi

Diversas anomalías ocurrieron el pasado lunes en el cruce de las avenidas 30 y Constituyentes, durante el arresto de dos humildes voceadoras, madre e hija, a quienes les arrebataron a cuatro menores de edad, bajo excusa de que estaban siendo explotadas, según Ismael Sauceda, director del DIF Municipal.

La primera es que esta instancia atentó en contra de quien según debe proteger: una mujer que se ve obligada a mantener a su familia por la falta de apoyo económico de su pareja sentimental, a quien en ningún momento, según sus palabras, el DIF le ofreció alguna opción dentro de sus programas, pese a conocer la dificultad con la que María Salas Álvarez día con día lleva el sustento a su casa.

Luego, según denunció la voceadora, quien en la dura vida que le tocó vivir, a sus 35 años ya es abuela de cuatro niñas, el lunes por la tarde una camioneta de la Policía Municipal Preventiva se estacionó frente a su lugar de trabajo y de ahí descendieron los uniformados, quienes como si fueran unas criminales, comenzaron a someter a su hija de 15 años y a ella, jaloneándolas para esposarlas y subirlas a la patrulla, mientras personal del DIF Municipal se llevaba a las cuatro menores.

Indicaron las quejosas que también les robaron en el trayecto a Seguridad Pública, la venta del día. Una vez allá, las metieron en los separos durante 36 horas, sin comida ni agua.

“Ellos no se ponen a ver que yo estoy sola y debo mantener a todos y no estoy enseñando a robar a nadie y no puedo dejar solas a mis nietas porque pueden jugar con la estufa o algo; yo las quiero y estoy sufriendo porque no he podido verlas, me piden el acta de nacimiento, pero como desde el lunes no trabajo y no tengo para sacarlas”, comentó al borde del llanto la mujer.