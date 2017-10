DINERO Y PODER Por Roman R Christfield

México, economía burocratizada y corrupta

Román R Christfield

La de México, una economía de servicios, burocratizada al mil por ciento en todos los cargos directivos de las empresas pública y privada, generadora de la mayor corrupción de América Latina, reveló estudio de Transparencia Internacional. Los niños son el futuro de nuestro país. Si los niños no pueden crecer, aprender y desarrollar su máximo potencial, México no prosperará. Aun así, hoy en día 2.5 millones de niños tienen que trabajar y no pueden ir a la escuela. El penúltimo Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto fue promocionado en radio y televisión con cápsulas y spots. En estos, el presidente visita al menos 15 estados de la República para recordarnos que “lo bueno cuenta y queremos que siga contando”. Cada minuto de estos materiales costó, al menos, 300 mil pesos. Presidencia de la República gastó 13 millones 800 mil pesos en la producción de los materiales promocionales del Quinto Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto. En total son entre 34 y 46 minutos que promocionan lo que hizo el gobierno de la República durante el último año, bajo el lema “lo bueno cuenta y queremos que siga contando”. Este monto -13.8 mdp- supera en 194 mil 171 pesos el presupuesto otorgado a Chiapas para la reconstrucción de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos por medio de Apoyos Parciales Inmediatos del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales después de los sismos del 7 y 19 de septiembre. Peña Nieto garantizó a los damnificados que habrá asistencia técnica gratuita para que las viviendas sean más resistentes en el futuro. No queremos que tiemble, pero de ocurrir, que haya una mayor resistencia.