DINERO Y PODER Román R Christfield

El proceso de reconstrucción, tras los sismos, ayudará a terminar el año con un repunte en el consumo privado, que probablemente se mantenga en 2018 por una menor inflación y las tasas de interés. Sin embargo, para ya no depender de coyunturas, se requiere una política para fortalecer la estabilidad macroeconómica y estimular un mayor crecimiento, advierte Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Indispensable seguir trabajando en el fortalecimiento de los factores que estimulen la inversión, el crecimiento, el empleo y la confianza de los hogares y empresas. Esto permitirá establecer bases firmes y no coyunturales para lograr un desempeño de la economía más dinámico. Frente a esa necesidad, y de acuerdo con su misión de proponer medidas que conduzcan a un país con igualdad de oportunidades y crecimiento económico basado en la creación de talento, el CEESP convocó a la primera edición del Premio Nacional de Políticas Públicas, con el fin de impulsar y fomentar el desarrollo de investigación original, aplicada y relevante sobre políticas públicas innovadoras para atender y darle solución a los problemas y retos que enfrenta México en diferentes ámbitos de su vida económica y social y en particular en el plano de la terrible desigualdad que impera entre las distintas clases y sectores sociales.