Diputado del PVEM y legisladoras priistas estaban alcoholizados: Nalhe

En la Cámara de Diputados, la coordinadora de la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Rocío Nahle, dijo tener pruebas de que, durante la sesión en que se avaló el Presupuesto 2018, había legisladores alcoholizados.

Al salir en defensa del diputado Ariel Juárez, contra el que legisladoras del Partido Revolucionario Institucional (PRI) lanzaron gritos ofensivos y homofóbicos, la diputada Nahle García aseguró que las priistas también estaban “mareaditas” y sumamente alteradas.

“¿Las diputadas estaban borrachas?”, se le preguntó directamente.

“Estaban mareaditas, estaban mareaditas, estaban alteradas. Había botellas en el baño de los caballeros. Ellas estaban alteradas, estaban bastante alteraditas, y peor sería que no estuvieran y estuvieran diciendo todo lo que estuvieron atacando a la diputada”, apuntó la coordinadora, al hacer referencia a los insultos y gritos de “traidora” que se profirieron contra su compañera y ex integrante de la bancada del Verde, Paola Gálico Félix.

Antes, cuando iniciaba la sesión ordinaria de este martes en San Lázaro, la diputada Rocío Nahle pidió la palabra, a fin de fijar posicionamiento y exigir que las priistas se disculpen públicamente, no con Morena ni con el diputado agraviado, sino con la ciudadanía y con todos los que ofendieron con sus porras homofóbicas.

“Le pidan una disculpa al pueblo de México por las expresiones homofóbicas que se vertieron en la discusión. Pero también en el Código de Ética está establecido que no se puede tomar bebidas alcohólicas durante la sesión. Y es claro, vimos, observamos que varios diputados estuvieron tomando bebidas etílicas”, acusó

Como prueba, los integrantes de Morena presentaron una fotografía borrosa, efectivamente tomada en uno de los baños de la Cámara de Diputados, donde, sobre uno de los botes de basura, se ve una botella vacía, de color verde, que aparentemente contenía whiskey.

También hicieron un exhorto al Comité de Ética de la Cámara, tomar cartas en el asunto y someter a revisión los hechos, a fin de establecer responsabilidades contra los diputados y diputadas alcoholizados y ofensores.

Calificaron como “un insulto” a la inteligencia de la ciudadanía, que atestiguó lo ocurrido en San Lázaro la madrugada del pasado viernes 10 de noviembre, gracias a los videos difundidos por los medios de comunicación y en redes sociales, cuando se aprobó el Presupuesto 2018, los dichos del PRI respecto a que los gritos proferidos contra el diputado Ariel Juárez no decían “puto”, sino “bruto”.

Aprovecharon para responder a la diputada del PRI, Carolina Monroy, quien se pronunció a favor de que en la Cámara no haya diputados como Juárez Rodríguez y sus compañeros de Morena, a los que calificó como “ignorantes” y con “poca preparación”.

Subrayaron que en su partido no hay casos de corrupción como abundan entre los gobernadores y ex gobernadores priistas; y cuando se han presentado situaciones como la de la ex candidata a presidenta municipal en Las Choapas, Veracruz, Eva Cadena, se han tomado medidas drásticas de inmediato.

(MVS Noticias)