Edifican hotel en ‘El Mirador’

Por Blanca Silva > Quequi

En medio de la inconformidad de la población y la presencia de una zona de anidación de tortugas, trabajadores iniciaron en el kilómetro 19.5 de la Zona Hotelera de Cancún, los preparativos para la construcción del hotel Grand Solaris Cancún, el cual se ubicará en las inmediaciones de Playa Delfines y contará con 450 habitaciones, que conllevan una inversión de 90 millones de dólares.

De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) promovida por Villas Solaris y aprobada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el nuevo resort operará bajo el sistema Todo Incluido, tendrá una altura de 14 niveles y ocupará una superficie de 18 mil 844.31 metros cuadrados, de los cuales se aprovecharán 16 mil 489.05.

El retorno de la inversión será de siete años y la operación y mantenimiento está estimada a 50 años, para lo cual el proyecto se desarrollará a lo largo de 108 meses, dentro de lo cual la primera etapa del proyecto se ejecutará en un lapso de un año, por lo que una cuadrilla de trabajadores se ha dado a la tarea de colocar estructuras metálicas para delimitar el terreno ubicado en las inmediaciones de Playa Delfines, que cuenta con certificación “Blue Flag” y es la más visitada de este destino.

En general, el proyecto prevé la construcción y operación de 450 habitaciones y una suite, que se complementarán con albercas, restaurante grill, asoleaderos, áreas verdes, gazebo de bodas y cancha deportiva multiusos, entre otras amenidades, para lo cual contará con un edificio de 14 pisos superiores, con planta baja y un estacionamiento de dos niveles para atender la demanda.

Lo anterior ha despertado la inconformidad de la población, sin que hasta ahora se haya dado algún pronunciamiento de parte de los grupos ambientalistas, mientras la ciudadanía se ha dado a la tarea de denunciar el caso en redes sociales a través de fotos y videos que evidencian el inicio de los trabajos en la zona, en la que se encuentra un área de anidación de tortugas.

Sin embargo, el secretario de Desarrollo Urbano, Francisco Javier Zubirán Padilla, aseguró que los inversionistas cuentan con la propiedad del terreno desde hace varios años y ahora decidieron desarrollarlo, para lo cual tramitaron y obtuvieron la licencia de construcción correspondiente, dentro de lo cual empezaron a delimitar el predio para limpiarlo e iniciar la construcción del nuevo hotel.

Por su parte, el promovente señaló que el proyecto no pondrá en riesgo el subsistema biótico, abiótico ni socioeconómico, pues el predio no cuenta con vegetación forestal, por lo cual no habrá impacto en este sentido, mientras que la iguana (Ctenosaura similis) será ahuyentada del lugar desde el inicio del desarrollo del proyecto, y para las tortugas marinas se implementarán medidas de mitigación para la conservación de su hábitat.